Hamilton spreekt zich uit over situatie Israël en Palestina

Jordy Stuivenberg

Vrijdag 20 oktober 2023 12:56

Lewis Hamilton heeft zich uitgesproken over de situatie in Israël en Palestina. Waar de afgelopen weken regelmatig sporters op hun vingers werden getikt na berichten over de oorlog, blijft de Brit diplomatiek.

Hamilton staat bekend als een coureur die geen blad voor de mond neemt als het gaat om politieke of maatschappelijke thema's. Zo reed hij onlangs nog met een regenbooghelm in Qatar en komt hij ook regelmatig in actie om een einde te maken aan racisme in de wereld. Aan de vooravond van de Grand Prix van de Verenigde Staten geeft hij op Instagram zijn kijk op de situatie in Israël en Palestina.

Artikel gaat verder onder video

"Niet accepteren"

"Mijn hart breekt als ik zie hoeveel onschuldige levens verloren gaan in Israël en Palestina, en voor alle levens die voor altijd veranderd zijn", begint Hamilton. "De impact van het aanhoudend lijden en verlies is verwoestend en het is niet goed te praten dat onschuldige mensen het doelwit zijn, kinderen in het bijzonder. Dat mogen we niet accepteren."

Hamilton doet een oproep om vooral verbinding te zoeken in deze tijd. "We moeten meer dan ooit bij elkaar komen. Er is zoveel pijn en verdriet, we moeten samen onze krachten bundelen en druk uitoefenen op onze leiders. Zij moeten er alles aan doen om een manier te vinden om hier een einde aan te maken. We mogen niet rusten voor elk kind in de regio veilig is."