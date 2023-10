Sprak manager Alonso met Horner over zitje bij Red Bull voor 2024?

Jordy Stuivenberg

Flavio Briatore geeft de geruchtenmolen rondom de positie van Sergio Pérez nog een extra zwengel. De manager van Fernando Alonso werd namelijk gespot met niemand minder dan Christian Horner in de paddock van Qatar.

Alonso is door de jaren heen vaker in verband gebracht met Red Bull, maar tot een samenwerking kwam het nooit. Dat is vooral jammer voor de Spanjaard zelf, want in zijn actieve jaren was Red Bull altijd een sterke speler in de Formule 1. Volgens de Daily Mail hadden Briatore en Horner een lang gesprek op het terras van het motorhome van Red Bull.

Ultimatum of niet

Pérez staat al maanden onder een bijna onmenselijke druk. Daar doen Horner en Helmut Marko regelmatig een schepje bovenop en het laatste nieuws is dat de Mexicaan een ultimatum heeft gekregen. Of hij gaat beter presteren, of hij vliegt er aan het einde van het jaar uit. Dat nieuws is alweer ontkend door sleutelfiguren binnen Red Bull, maar je weet het nooit bij de renstal uit Milton Keynes.

Alonso geen optie

Volgens de Britse pers werd ook het gerucht over een samenwerking met Alonso weggelachen door Red Bull. Not a chance, zou de reactie van insiders geweest zijn, toen het binnenhalen van de tweevoudig wereldkampioen ter sprake kwam. Of Briatore echter puur voor een gratis Red Bull een afspraak plande met Horner, dat valt te betwijfelen.