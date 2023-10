Vincent Bruins

Donderdag 19 oktober 2023 18:03

Mick Schumacher is eindelijk weer achter het stuur van een raceauto gekropen. Nadat in september geruchten boven kwamen drijven dat de Duitser voor Alpine in het FIA World Endurance Championship zou uitkomen, heeft hij nu zijn eerste kilometers gemaakt in de nieuwe LMDh-bolide.

Schumacher maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1 na het winnen van het Europees Formule 3-kampioenschap en het FIA Formule 2-kampioenschap. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher kwam uit voor Haas. In zijn eerste seizoen scoorde hij geen punten, maar in 2022 kwam de teller op 12 te staan na twee puntenfinishes. Toch waren zijn prestaties niet goed genoeg om zijn zitje te mogen behouden en hij werd vervangen door de meer ervaren Nico Hülkenberg. Schumacher zette zijn handtekening onder een contract van Mercedes om daar vanaf 2023 de nieuwe reservecoureur te worden. Vorige maand werd hij in verband gebracht met het Signatech-team van Alpine en nu heeft hij zijn eerste test met een auto met een dak achter de rug.

Eerste keer in een prototype

De test werd gehouden op Circuito de Jerez in Spanje. Alpine zal de gloednieuwe A424 inzetten in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship volgend jaar. "Mick heeft interesse in endurance en we hadden de mogelijkheid om hem zijn eerste ervaring in endurance aan te bieden," vertelde Signatech-teambaas Philippe Sinault tegenover Sportscar365. "[Het was] zijn eerste keer in deze auto en zijn eerste keer in een prototype. Het staat buiten kijf dat hij met een prototype kan rijden. Niet alleen qua niveau, maar zeker ook qua mentaliteit en aanpak. Hoeveel rondjes hij precies heeft gereden, weet ik niet, maar we hadden een kort programma voor hem gemaakt voor zijn eerste ervaring in endurance." Alpine heeft verder geen tests met Schumacher gepland en of hij deel zal uitmaken van hun Hypercar-programma blijft ook nog de vraag. De Franse autofabrikant is verder in gesprek met Meyer Shank Racing om vanaf 2025 het programma met de A424 LMDh-bolide uit te breiden naar het IMSA WeatherTech SportsCar Championship in de Verenigde Staten, zo liet Alpine Motorsport-vicepresident Bruno Famin weten tegenover Sportscar365