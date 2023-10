Lars Leeftink

Dinsdag 17 oktober 2023 08:17

Max Verstappen is lovend over Red Bull Racing en de sfeer bij het team dat drie keer achter elkaar bij de coureurs en twee keer achter elkaar bij de constructeurs kampioen is geworden. Ook erkent Verstappen dat hij nog steeds emotioneel wordt als hij praat over de overleden Dietrich Mateschitz.

Red Bull Racing kende van 2010 tot en met eind 2013 een dominante periode waarin het kampioen werd bij de coureurs en constructeurs dankzij het duo Sebastian Vettel en Mark Webber. Daarna was het qua succes even rustig bij Red Bull, maar sinds eind 2021 is het team in het nieuwe tijdperk van de koningsklasse de dominante factor. De vier titels gingen sindsdien naar Verstappen en Red Bull Racing, met behoorlijk veel overmacht.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de huidige grid voor het Formule 1-seizoen 2024

Mateschitz

Eind vorig jaar overleed Mateschitz, de mede-oprichter van Red Bull en de voornaamste reden dan Red Bull Racing en AlphaTauri nu bestaan. De Nederlander realiseert zich ook dat hij mede dankzij hem een kans heeft gekregen in de Formule 1. Hij baalt nog steeds van het feit dat hij de titels in 2022 en 2023 niet mee heeft kunnen vieren en wordt ook emotioneel als hij in gesprek met Formel1.de over de Oostenrijker praat. “Natuurlijk doen we dit ook voor hem. Jammer dat hij de dominantie niet kan zien. Het is nog steeds zijn team. Ik vind het altijd emotioneel om erover te praten.”

Plezier bij Red Bull

Na tijdens de periode 2016 tot 2020 achter Mercedes genoegen te moeten nemen met de kruimeltjes, heeft de Nederlander het samen met zijn team nu enorm naar zijn zin in het nieuwe tijdperk van de Formule 1. "We hebben veel plezier in het team. Misschien is dat nog belangrijker dan de prestaties. We zijn veel samen onderweg. Er zijn zoveel supermensen in dit team. Het is echt een tweede familie."