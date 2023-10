Alles wat je moet weten over de Grand Prix van de Verenigde Staten

Redactie

Zondag 15 oktober 2023 15:42

Over een week zullen de startlichten uitgaan op het Circuit of the Americas voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ronde negentien van het wereldkampioenschap staat dan namelijk op het programma en het is daarnaast de tweede van de drie races in de Verenigde Staten.

Na het raceweekend in Qatar, dat achteraf toch wel een slijtageslag kan worden genoemd, kan Logan Sargeant uitkijken naar zijn tweede thuisrace van het seizoen. Max Verstappen wist onder extreme omstandigheden op het Losail International Circuit te zegevieren, daar waar Oscar Piastri in Qatar ook zijn visitekaart heeft afgegeven door de Sprintrace op zaterdag te winnen. Lewis Hamilton kwam in de eerste bocht teamgenoot George Russell tegen en na een touché met zijn jongere teamgenoot, was zijn race na een paar honderd meter al voorbij. Sergio Pérez staat nog altijd tweede in het kampioenschap, maar kende ook in Qatar een dramatisch weekend. Na de kwalificatie op vrijdag, waar hij de dertiende tijd op het bord wist te zetten, viel hij tijdens de Sprintrace uit na een kettingbotsing tussen Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en de Mexicaanse Red Bull-coureur. Op zondag ging het niet veel beter, want door de diverse overschrijdingen van de track limits en daarbij behorende tijdstraffen, wist hij uiteindelijk slechts één puntje te verzamelen.

Circuit of the Americas

Sinds 2012 reist het Formule 1-spektakel af naar Austin, Texas voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het Circuit of the Americas komt uit de hand van ontwerper Hermann Tilke. Het circuit heeft een aantal bochten van andere circuits overgenomen. Bocht 3 tot en met 6 heeft namelijk wel wat weg van Maggotts en Becketts van Silverstone. Terwijl bocht 12 tot en met 15 weer wat weg heeft van het stadiongedeelte van het circuit in Hockenheim. De baan telt in totaal twintig bochten en het (race)ronderecord staat nog altijd op naam van Charles Leclerc. De Monegask reed in 2019 een 1:36.169 en dat is voorlopig nog niet verbeterd. Het circuit is 5,5 km lang en volgend weekend zal de race bestaan uit 56 ronden op het circuit dat beschikt over twee DRS-zones.

Voorlopige weersverwachting

Na de sauna in Qatar worden de coureurs in Texas geconfronteerd met iets aangenamere temperaturen. Zo wijst de voorlopige weersverwachting naar een weekend waarin het kwik elke dag wel de 30 graden Celsius zal gaan aantikken. Op regen hoeven de teams niet te rekenen, want de kans op neerslag is welgeteld nul procent.

Het eerste weerbericht voor het raceweekend in Austin tijdens het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten volgend weekend. Het wordt warm, zonnig en droog in Texas #USAGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/4ER7He1wEI — GPFans NL (@GPFansNL) October 14, 2023

Coureursklassement

Constructeursklassement

1. Red Bull Racing (kampioen) 657 punten 2. Mercedes 326 punten 3. Ferrari 298 punten 4. Aston Martin 230 punten 5. McLaren 219 punten 6. Alpine 90 punten 7. Williams 23 punten 8. Alfa Romeo 16 punten 9. Haas 12 punten 10. AlphaTauri 5 punten

Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten

Net als in Qatar betreft het raceweekend in Austin een sprintweekend. Dat betekent dat de teams en coureurs slechts één vrije training hebben om de juiste afstelling te gaan vinden. Die eerste training zal vrijdag om 19:30 uur van start gaan. Om 23:00 uur is het dan vervolgens tijd voor de kwalificatie voor de hoofdrace van zondag. Zaterdag om 19:30 uur vindt de Sprint Shootout plaats. Tijdens die kwalificatie wordt de startopstelling bepaald voor de Sprintrace die om 00:00 uur zal gaan plaatsvinden. Zondag om 21:00 uur is het vervolgens tijd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Vrijdag 20 oktober

19:30 uur: eerste vrije training

23:00 uur: kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 21 oktober

19:30 uur: Sprint Shootout

Zondag 22 oktober

00:00 uur: Sprint

21:00 uur: Grand Prix van de Verenigde Staten