Red Bull heeft een nieuwe coureur aan haar juniorprogramma toegevoegd. Tim Tramnitz heeft namelijk zijn handtekening gezet bij de energiedrankfabrikant.

De 18-jarige Hamburger was succesvol in het karten en schreef vijf titels op zijn naam in Duitsland. Hij maakte in 2020 de overstap naar de autosport en debuteerde in het ADAC Formule 4-kampioenschap. Hij werd indrukwekkend vierde in de eindstand met een overwinning in de seizoensfinale op Motopark Oschersleben. Tramnitz bleef in 2021 in het ADAC Formule 4 en werd dat jaar tweede in het kampioenschap achter Ferrari-junior Oliver Bearman en voor Williams-junior Luke Browning. Hij werd ook nog eens tweede in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap, ondanks dat hij twee van de zeven raceweekenden miste.

Formula Regional European Championship

Sinds 2022 komt Tramnitz uit in het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). Hij scoorde geen overwinningen met Trident dat jaar, maar dit seizoen heeft hij al twee races op zijn naam geschreven met R-ace GP. Hij vecht om de titel met Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli en teamgenoot Martinius Stenshorne. Daarnaast heeft hij drie podiums binnengesleept in drie Euroformula Open-wedstrijden. Tramnitz zal dit weekend op Circuit Zandvoort zijn voor de een na laatste ronde van FRECA.