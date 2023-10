Jan Bolscher

Donderdag 12 oktober 2023 10:09

Max Verstappen noemt het "een prachtig verhaal" als hij zijn hele carrière in de Formule 1 bij Red Bull Racing zou kunnen slijten. De Nederlander heeft momenteel een deal tot en met eind 2028.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso (inmiddels AlphaTauri), het zusterteam van Red Bull Racing. Halverwege het seizoen van 2016 werd de Nederlander gepromoveerd naar de grootmacht, waar hij naast Daniel Ricciardo kwam te zitten. Een dikke acht jaar later heeft Verstappen drie wereldkampioenschappen en 49 Grand Prix-overwinningen op zijn naam staan. Daarnaast verbreekt hij momenteel record na record in de zeer dominante RB19.

Verstappen en Red Bull Racing

De 26-jarige coureur heeft momenteel een contract dat hem tot en met eind 2028 aan de Oostenrijkse formatie verbindt, maar of de samenwerking daarna nog doorloopt, laat Verstappen afhangen van de auto's die Red Bull Racing de komende jaren op het circuit zet én of hij tegen die tijd überhaupt nog verder wil in de sport. In een ideale wereld hoopt Verstappen in ieder geval zijn hele carrière bij zijn huidige werkgever te kunnen slijten.

Een prachtig verhaal

"Het zou een prachtig verhaal zijn als ik hier altijd zou kunnen blijven rijden", vertelt Verstappen tegenover Sky Sports F1. "Dat is één ding dat zeker is, dat zou prachtig zijn. Ik ben heel blij met waar ik nu ben. Ik voel me thuis en ik ben heel blij met de mensen waar ik close mee ben binnen dit team. Voor mij is dit echter niet iets waar ik nu naar op zoek moet. Ik heb nog een paar jaar te gaan met mijn contract, dus ik geniet gewoon van het moment."