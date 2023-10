Remy Ramjiawan

Woensdag 11 oktober 2023 15:47

De bondscoach van het Nederlands elftal kan wel genieten van de winnaarsmentaliteit van Max Verstappen. Ronald Koeman legt bij Formule1.nl uit dat hij weleens van gedachten wil wisselen met de Nederlandse Formule 1-kampioen en prijst vooral het optreden van de Limburger tijdens de race op Zandvoort. De druk stond er namelijk vol op, maar Verstappen bleef koel en wist de zege over de streep te trekken.

De Grand Prix van Nederland was uiteindelijk een race om de vingers bij af te likken. Verstappen kwam naar Zandvoort afgereisd als gedoodverfde favoriet, maar moest die rol natuurlijk nog wel even waarmaken. Het Oranjelegioen in de Nederlandse badplaats verwachte niets minder dan de zege en hoewel Verstappen dat kunstje wist te klaren, gebeurden het allemaal onder verraderlijke omstandigheden. De wedstrijd begon droog, maar aan het einde van de eerste ronde kwam het met bakken uit de hemel. Sergio Pérez leidde nog wel even de race, maar uiteindelijk nam Verstappen die koppositie over.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko wijst naar crisissfeer in kamp Pérez: "Hij is zich daarvan bewust"

'Één foutje en hij had niet gewonnen'

De vergelijking tussen het voetbal en de autosport is natuurlijk maar moeilijk te maken, al is het presteren onder druk wel hetzelfde. Juist op dat punt bewondert de bondscoach de 26-jarige Red Bull-coureur. "Als je ook zag, hoe hij in Zandvoort weer voor het derde jaar op rij won. De omstandigheden veranderden steeds, hij moest een paar keer naar de pits… Eén foutje en hij had niet gewonnen. Maar dat je onder die immense druk dan zo cool blijft, dat vind ik ontzettend knap", zo legt hij uit.

Gedachten wisselen met Verstappen

De Limburger staat erom bekend dat hij relatief nuchter buiten de baan is, maar op het circuit niets aan het toeval overlaat. Vooral de winnaarsmentaliteit prijst Koeman, die ook wel van gedachten zou willen wisselen met Verstappen. "Dat zou ik interessant vinden. Om te praten over wat hij inmiddels bereikt heeft, hoe hij het doet en ook hoe gefocust hij is op de prestatie. Dat laatste vind ik mooi om te zien", aldus Koeman.