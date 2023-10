Lars Leeftink

Maandag 9 oktober 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat het binnen Alpine alles behalve rustig is, reageerde Sergio Pérez op het hoge aantal overtredingen (track limits) tijdens de Grand Prix van Qatar, voelde de FIA zich genoodzaakt te reageren op de beelden van coureurs die onwel waren na de race in Qatar, heeft Max Verstappen zijn team en de rest van de Formule 1 gewaarschuwd voor McLaren en hun rijdersduo en liet Red Bull-adviseur Helmut Marko merken dat hij meer verwacht van Pérez. Dit is de GPFans Recap van 9 oktober.

'Alpine-personeel kan niet door één deur: boeken aparte hotels, zitten aan aparte tafels'

Het gaat bij Alpine al het hele seizoen niet volgens plan, maar ook binnen de Formule 1-afdeling van Alpine gaat het allesbehalve soepel. Personeel van de motoren- en chassisafdeling zouden niet zo goed met elkaar om kunnen gaan en daarom aparte hotels boeken en aan aparte tafels zitten tijdens raceweekenden. Renault-topman Luca de Meo heeft dit ook gemerkt en vond het tijd om in te grijpen. Hij liet iedereen bij elkaar komen om de lucht te klaren, inclusief Pierre Gasly en Esteban Ocon. Meer lezen? Klik hier!

FIA gaat analyse doen na race in Qatar: "Extreem weer had invloed op welzijn van coureurs"

De FIA heeft een statement de wereld ingebracht waarin het reageert op de beelden die zondagavond tevoorschijn kwamen van verschillende coureurs die na de Formule 1 Grand Prix van Qatar onwel werden en met fysieke klachten uit de auto bleken te stappen vanwege de extreme omstandigheden. De FIA gaat een onderzoek en analyse doen na de gebeurtenissen van zondagavond. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen ziet gevaar naderen: "Zij hebben beste coureurs van al die F1-teams"

Max Verstappen won afgelopen zondag zijn derde titel op rij door de Grand Prix van Qatar te winnen. Hij maakte een erg succesvol weekend compleet door, na een tweede plaats op zaterdag tijdens de Sprintrace, ook tijdens de Grand Prix op zondag aan het langste eind te trekken. Ondanks zijn dominantie ziet Verstappen een team met twee hele goede coureurs naderen: McLaren. Meer lezen? Klik hier!

Pérez over veelvuldig overschrijden baanlimieten: "Ik zit te laag in de auto"

Sergio Pérez, sinds 2021 teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, kreeg tijdens de Grand Prix van Qatar drie keer een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de baanlimieten. Hij was gedurende de race niet de enige die het hier lastig mee had, maar de Mexicaan was wel de coureur die het vaakst buiten de baan ging. De Red Bull Racing-coureur vertelde na de race op zondag waarom hij zoveel moeite had met binnen de lijntjes kleuren. Meer lezen? Klik hier!

Internationale media reageren op titel Verstappen en chaos bij Mercedes in Qatar

Afgelopen zaterdag en zondag bleek, niet voor het eerst dit seizoen, vooral in het teken te staan van Max Verstappen. De Nederlander werd tijdens de Sprintrace voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix van Qatar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en zou op zondag vervolgens ook de race winnen. De internationale media zagen het ook gebeuren en hadden lovende woorden voor de Nederlander en Red Bull, maar waren minder aardig voor Mercedes. Meer lezen? Klik hier!

Marko waarschuwt Pérez met oog op 2024-stoeltje: "Checo moet nu gaan leveren"

Red Bull-coureur Sergio Pérez heeft nog een contract tot eind 2024, maar zijn prestaties zijn na bijna elk raceweekend wel onderwerp van gesprek. De Mexicaan maakte in Qatar opnieuw een zwaar weekend mee en vertrok met één schamel punt uit het Midden-Oosten. De druk op hem neemt toe en Helmut Marko doet weinig moeite om dat te verminderen. Meer lezen? Klik hier!