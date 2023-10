Brian Van Hinthum

Maandag 9 oktober 2023 17:10

Sergio Pérez is niet bezig met het maken van reclame voor zichzelf bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur kende in Qatar opnieuw een zwaar weekend en vertrok met één schamel punt uit Lusail. De druk op hem neemt toe en Helmut Marko doet weinig moeite om dat te verminderen.

Het seizoen van Pérez lijkt dit jaar van de regen in de drup te belanden. Daar waar de man uit Guadalajara nog uitstekend aan het seizoen begon met twee zeges in de eerste vier races, is hij na de 'vernedering' in Miami door Max Verstappen de draad behoorlijk kwijtgeraakt. Zo raakte hij vijf keer achter elkaar niet in Q3 met de snelste auto op de grid. Het leek even kortstondig wat beter te gaan met zijn prima tweede plek in Monza, maar daarna ging het weer snel bergafwaarts met de Mexicaan.

Artikel gaat verder onder video

Belabberd weekend

Na races met een behoorlijk aantal crashes in Singapore en Japan, lijkt het vertrouwen bij Pérez op dit moment op een dieptepunt te zitten. Ook in Qatar kwam hij weer nauwelijks uit de verf. In de kwalificatie van vrijdag zakte hij opnieuw door het ijs met slechts een 13e plek als resultaat, waarna zijn sprintrace op zaterdag vroegtijdig tot een einde kwam na een sandwich met Nico Hülkenberg en Esteban Ocon. Op zondag startte hij vanaf de pitstraat, maar reeg hij de tijdstraffen wegens track limits aan elkaar en kwam hij niet verder dan het laatst beschikbare puntje: P10.

Wakker schudden Pérez

Met nog vijf races te gaan, moet er dus echt wat gebeuren. In principe heeft hij een contract tot en met 2024, maar de druk stijgt. Dit keer voert Marko die druk maar weer eens op: "Het gat is op dit moment simpelweg te groot. De tweede plek in het wereldkampioenschap loopt gevaar", claimt een ontevreden Marko bij in de uitzending van ORF. "Checo moet nu gaan leveren. Over het algemeen willen we gewoon vasthouden aan zijn contractuele situatie, die nog doorloopt tot en met 2024. Het hangt nu volledig van hem af. We hebben drie relatief goede coureurs klaarstaan bij AlphaTauri", klinkt het verdict van de Oostenrijker, die zijn coureur duidelijk wakker probeert te schudden.