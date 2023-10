Jan Bolscher

Maandag 9 oktober 2023 12:44

Sergio Pérez kreeg tijdens de Grand Prix van Qatar drie keer een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de baanlimieten. De Red Bull Racing-coureur vertelt waarom hij zoveel moeite had met binnen de lijntjes kleuren.

Baanlimieten speelden het hele weekend een grote rol op het Losail International Circuit. Tijdens de kwalificatie en de Spint Shootout verloren verschillende coureurs meerdere keren hun rondetijd vanwege het overschrijden van de baanlimieten, met name in bocht vijf en bocht dertien. Op zondag tijdens de Grand Prix regende het vervolgens tijdstraffen. Deze worden uitgedeeld bij de vierde keer dat een coureur te wijd gaat. Na het uitdelen van deze straf staat de teller weer op nul. Pérez maakte het behoorlijk bond door in korte tijd drie keer een tijdstraf van vijf seconden te moeten incasseren, waardoor een tiende plaats het hoogst haalbare was na een start vanuit de pitstraat.

Een lastige avond

"Het was een lastige avond", vertelt Pérez na afloop. "Starten op de harde band maakte het moeilijker voor ons, helemaal vanwege de vroege safety car. Daardoor konden we de banden niet opwarmen, verloren we posities en konden we niet genoeg en snel genoeg progressie boeken. Tegen de tijd dat ik de banden op temperatuur had moesten we een pitstop maken, vanwege de verplichte pitstops", doelt de man uit Guadalajara op het feit dat er maximaal achttien ronden op een setje banden gereden mocht worden. "Tijdens de sprint verloren we onze auto door het incident [met Esteban Ocon] waardoor we vandaag een volledig nieuwe auto hadden. Daarom was het erg lastig om conclusies te trekken, we moesten opnieuw beginnen met de specificaties."

Te laag in de auto

Pérez vervolgt: "Ik had het heel moeilijk met de nieuwe baanlimieten. Ze werden op het laatste moment aangepast, ik denk niet dat dat het juiste is om te doen. Maar dat is voor iedereen hetzelfde en ik had beter werk moeten leveren. Het was moeilijk voor mij om de baanlimieten vanuit de auto goed te beoordelen, omdat ik denk dat ik - net zoals in Oostenrijk - wat te laag in de auto zit. Dat maakt het moeilijker. Dat had ik misschien moeten veranderen toen de aanpassingen aan de auto werden geïmplementeerd. Uiteindelijk hebben we genoeg om naar te kijken en ik zal deze week naar de fabriek gaan om hard met het team te werken."