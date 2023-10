Lars Leeftink

Het was afgelopen weekend het weekend van Max Verstappen. De Nederlander werd tijdens de Sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar wereldkampioen en zou op zondag vervolgens ook de race winnen. De internationale media waren lovend over de Nederlander, maar ook kritisch op Mercedes.

Verstappen moest op zaterdag tijdens de korte race nog genoegen nemen met P2 achter Oscar Piastri, maar dit was genoeg voor zijn derde titel op rij. Op zondag kwam de zege van de Nederlander nooit echt in gevaar. Ver reed Verstappen zondag niet weg van Piastri en Lando Norris, die tweede en derde werden, maar ze konden ook de aansluiting niet vinden. Aan het begin van de race reed Lewis Hamilton bij een inhaalactie tegen George Russell aan. Het was einde race voor Hamilton, die na de race de hand in eigen boezem stak. Russell zou uiteindelijk genoegen moeten nemen met P4 achter het duo van McLaren. De internationale media blikken terug.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport zag Verstappen zondag, en eigenlijk het hele seizoen, als een robot rijden terwijl andere coureurs het lastig hadden met de omstandigheden en het circuit zelf. "Misschien is het meest indrukwekkende aspect van dit weekend voor Max Verstappen niet de aangekondigde derde wereldtitel, die hij zaterdag al won na de Sprintrace. Het is ook niet de overwinning in de echte race op zondag van 57 rondjes. Het meest ongelooflijke is om te zien hoe Max deed wat hij wilde terwijl al zijn rivalen worstelden met vermoeidheid, hun vizieren openden om wat lucht binnen te laten, sommigen hun handen van het stuur haalden op de rechte stukken voor een beetje verfrissing, anderen zich terugtrokken van vermoeidheid zoals Logan Sargeant. Hij, de Nederlandse robot, doorkruiste de bochten zonder een waarschuwing te krijgen voor het overschrijden van de limieten en zette zelfs de snelste ronde neer op de voorlaatste doorkomst. Een monster."

The Guardian

The Guardian zag dat het dominante weekend van Verstappen overschaduwd werd door de crash waar Hamilton en Russell bij betrokken waren. "Max Verstappen was zo sereen als altijd toen hij de Grand Prix van Qatar won voor Red Bull, maar in zijn kielzog waaide een veel onstuimigere wind over Lewis Hamilton en zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Het tweetal botste op het circuit van Lusail in het grootste incident tussen hen sinds ze in 2022 teamgenoten werden. Russell was duidelijk woedend omdat hij de onschuldige partij was. Hamilton hield later zijn handen omhoog voor het veroorzaken van de crash die een einde maakte aan zijn eigen race. Wat een feestelijke kroning tot kampioen had moeten worden voor Verstappen, die zaterdag zijn derde titel pakte, werd ook overschaduwd door een gênant fiasco rondom de veiligheid van de banden."

Bild

Het Duitse Bild heeft vooral aandacht voor het incident tijdens de eerste bocht van de eerste ronde. "Hamilton, die de race begon op de zachte banden, haalde bij de start al snel Russell in, die zich als tweede had gekwalificeerd. Wat merkwaardig is: de recordbrekende kampioen viel vervolgens zijn teamgenoot met bovengemiddelde snelheid aan en reed ver naar rechts in de richting van de andere Mercedes. Omdat de andere Mercedes, die van Russell, de achterkant van Max Verstappen dreigde te raken, moest Russell naar links uitwijken. De twee Silver Arrows worden slechts centimeters van elkaar gescheiden."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports, dat zag dat de opdracht voor Verstappen makkelijker werd toen Hamilton en Russell met elkaar in contact kwamen. "Verstappen's taak werd nog eenvoudiger toen Russell en Hamilton, respectievelijk als tweede en derde gestart, met elkaar in botsing kwamen in de eerste bocht, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen in het grind belandde en zijn teamgenoot achteraan het veld belandde. Russell vocht zich terug, waardoor Mercedes moest nadenken over wat had kunnen zijn. Het werd uiteindelijk een vierde plaats voor Ferrari's Charles Leclerc, wiens teamgenoot Carlos Sainz niet aan de race kon beginnen vanwege een probleem met het brandstofsysteem."