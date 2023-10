Jan Bolscher

Maandag 9 oktober 2023 13:42

Lando Norris vertelt dat teammaat Oscar Piastri hem op snelheid verslagen heeft in Qatar, ondanks dat de Brit in de slotfase van de race over de boordradio te horen kreeg dat hij de aanval niet meer mocht inzetten.

Het raceweekend op het Losail International Circuit is een vruchtbare gebleken voor het team van McLaren. Piastri schreef op zaterdag de sprintrace op zijn naam, gevolgd door Max Verstappen en Norris. Tijdens de Grand Prix wist de indrukwekkende Formule 1-debutant tweede te worden achter Verstappen, met daarachter zijn teamgenoot. McLaren is daarmee op 219 punten komen te staan in het constructeurskampioenschap en heeft daarmee de achterstand op Aston Martin en Ferrari verder ingedamd. Zij staan respectievelijk met 230 punten en 298 punten op de vierde en derde plaats.

Artikel gaat verder onder video

Teamorders McLaren

In de slotfase van de race leek het echter nog even spannend te worden toen Norris op nieuwe banden in hoog tempo inliep op Piastri. De 23-jarige coureur kreeg echter over de boordradio te horen dat hij de aanval niet in mocht zetten, omdat het team geen enkel risico wilde nemen. "Om eerlijk te zien verraste het mij een beetje", vertelt Piastri daarover. "Ik had het hoe dan ook geaccepteerd. Maar er waren uiteraard veel zorgen over de banden en baanlimieten en dat soort dingen. Dus ja, ik denk dat het het meest belangrijk was om de tweede en derde plaats veilig te stellen voor het team."

Eerlijk verslagen

Norris reageerde over de boordradio in eerste instantie logischerwijs teleurgesteld, maar is achteraf vooral complimenteus richting zijn teammaat: "Ik weet het niet. Zodra ik wat dichter bij Oscar kwam, kreeg ik het best moeilijk met de dirty air.", vertelt hij. "Zelfs met de achterblijvers. Zodra je binnen drie seconden kwam, verloor je meteen tijd. Op een circuit waar je zoveel van deze lange doordraaiers hebt, is het een grote uitdaging als je in dirty air rijdt. Ik denk dat mijn snelheid absoluut wat beter was, maar het is moeilijk om dat zeker te weten. En Oscar heeft het heel goed gedaan dit weekend. Hij heeft mij verslagen. Hij was ontzettend snel, maakte minder fouten en eindigde boven mij. Petje af voor hem."