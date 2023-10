Lars Leeftink

Maandag 9 oktober 2023 20:39 - Laatste update: 20:45

De FIA heeft gereageerd op de beelden die zondagavond op social media verschenen van verschillende coureurs die na de Formule 1 Grand Prix van Qatar vermoeid en met fysieke klachten uit de auto bleken te stappen vanwege de extreme omstandigheden.

In een statement reageert de FIA op de klachten van de coureurs over de omstandigheden in Qatar. "De FIA stelt met bezorgdheid vast dat de extreme temperatuur en vochtigheid tijdens de 2023 FIA Formule 1 Grand Prix van Qatar invloed hadden op het welzijn van de coureurs. Hoewel ze topsporters zijn, mag van hen niet worden verwacht dat ze deelnemen aan wedstrijden onder omstandigheden die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen. De veilige besturing van de auto's is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers, maar net als bij andere zaken die met veiligheid te maken hebben, zoals de infrastructuur van het circuit en de veiligheidseisen voor de auto's, zal de FIA alle redelijke maatregelen nemen om acceptabele parameters vast te stellen en te communiceren waarbinnen de wedstrijden worden gehouden."

Analyse

Het autosportorgaan gaat zelf een analyse doen, zodat er de volgende keer ingespeeld kan worden op zware omstandigheden. "De FIA is begonnen met een analyse van de situatie in Qatar om aanbevelingen te kunnen doen voor toekomstige situaties met extreme weersomstandigheden. Hoewel de Grand Prix van Qatar voor volgend jaar later in het jaar is gepland, wanneer de temperaturen naar verwachting lager zullen zijn, geeft de FIA er de voorkeur aan om nu al materiële actie te ondernemen om een herhaling van dit scenario te voorkomen."

Maatregelen

De FIA is tevens tijdens de komende vergaderingen van plan om maatregelen te bespreken, naast de analyse die het autosportorgaan dus zelf gaat doen. "Tijdens de komende vergadering van de medische commissie in Parijs zal een aantal maatregelen worden besproken. De maatregelen kunnen onder andere bestaan uit richtlijnen voor deelnemers, onderzoek naar aanpassingen voor een efficiëntere luchtstroom in de cockpit en aanbevelingen voor wijzigingen in de kalender om deze af te stemmen op aanvaardbare klimaatomstandigheden. Onderzoek van andere series, zoals cross-country evenementen in extreme klimaten, zal worden onderzocht op mogelijke toepassingen voor circuitevenementen. Het streven van de FIA naar nauwere samenwerking tussen de technische, veiligheids- en medische afdelingen onder leiding van de FIA-president zal dit proces vergemakkelijken."