Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zag afgelopen weekend Max Verstappen zijn derde titel op rij veroveren. De Oostenrijker was lovend over de Nederlandse coureur van Red Bull, maar Marko was ook verrast over de hoeveelheid zweet bij Verstappen na de race.

Tegenover Sky Sports vertelt Marko over de race van de Nederlander, die afgelopen zondagavond won voor Oscar Piastri en Lando Norris. “Ik geloof dat Max soeverein heeft gecontroleerd. Je kon op het einde zien, de manier waarop hij zijn rondetijden neerzette, hoeveel reserves er nog waren. En qua banden hadden we het goed voor elkaar. We hebben ervoor gezorgd dat we onze banden niet zwaar hoefden te belasten.”

Zware race

Veel coureurs lieten na de race weten dat de omstandigheden in Qatar heel erg zwaar waren, vooral vanwege de warmte. Marko was na de race verrast over het feit dat Verstappen zo bezweet uit de auto kwam. De Oostenrijker wist dat het warm was in Qatar, maar zelfs ter plekken maakte het indruk op de ervaren adviseur. "Ik heb Max eigenlijk nog nooit zo bezweet gezien [als na de race]. Het kwam door die luchtvochtigheid, je kon helemaal geen frisse lucht in de auto krijgen."

Geen feest

Nu Verstappen zijn derde kampioenschap op rij heeft veroverd en Red Bull al een paar weken kampioen is bij de constructeurs, kan het feest echt beginnen. Tenminste, dat zou je denken. Marko moest zowel de fans als de medewerkers echter uit de droom helpen. “Het is saai, maar de vlucht gaat om 1 uur vannacht. Dus er is weinig tijd over.” Het feestje zal dus even uitgesteld moeten worden.