Het piept en het kraakt binnen de Formule 1-afdeling van Alpine. Personeel van de motoren- en chassisafdeling zouden niet door één deur kunnen en daarom aparte hotels boeken en aan aparte tafels zitten tijdens raceweekenden. Renault-topman Luca de Meo heeft noodgedwongen ingegrepen en liet iedereen bij elkaar komen om de lucht te klaren, inclusief Pierre Gasly en Esteban Ocon.

De Meo heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de meer dan 100.000 werknemers van Renault, waaronder die van het Formule 1-project Alpine. De 56-jarige Italiaan zag van een afstandje hoe het begon te borrelen binnen zijn verschillende personeelsafdelingen. In plaats van interim-teambaas Bruno Famin in te schakelen als bemiddelaar, heeft hij zelf het voortouw genomen. Dit is wat Motorsport-Total.com meldt op basis van ingewonnen informatie.

Renault-topman roept voltallige personeel bij elkaar

Kortgeleden is het voltallige personeel verzameld in Enstone. Het personeel van de motorenfabriek, die in Viry-Chatilon in Frankrijk staat, moest aanwezig zijn middels een videoverbinding, evenals de medewerkers die eigenlijk vrij waren. Zelfs Gasly en Ocon werden opgetrommeld om bij de meeting aanwezig te zijn. De Franse sportkrant L'Equipe omschrijft de toespraak van De Meo als "een elektrische schok". De Meo zou zijn steun hebben uitgesproken voor het Formule 1-project, maar heeft benadrukt dat het personeel dat vast blijft zitten in oude patronen geen toekomst meer heeft bij het bedrijf.

Motoren- en chasissafdeling wijzen naar elkaar

Het personeel moet de neuzen weer in dezelfde richting krijgen, want het loopt momenteel alles behalve vlekkeloos bij Alpine. De Franse enclave staat zesde in het constructeurskampioenschap en dat is beneden haar doelstelling. Ook in het klassement bij de coureurs zijn zowel Gasly als Ocon niet in de top tien te vinden. Daarnaast werd de krachtbron van Renault onlangs als slechtste van de Formule 1-grid bestempeld. Achter de schermen heeft dit geleid tot vingertje wijzen tussen de motoren- en chassisafdeling.

Personeel boekt aparte hotels en zit aan aparte tafels

De interne spanningen bij Alpine zouden dusdanig zijn, dat er voor bepaalde groepen personeel aparte hotels worden geboekt. Ook zouden zij in en buiten de paddock aan aparte tafels plaatsnemen. De Meo heeft nu geoordeeld dat dit moet stoppen en zou hebben geëist dat er weer gezamenlijk aan één doel wordt gewerkt.