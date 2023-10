Jeen Grievink

Maandag 9 oktober 2023 12:20 - Laatste update: 12:22

Max Verstappen won in Qatar zijn derde wereldkampioenschap op rij en maakte het feestje compleet door ook tijdens de Grand Prix op zondag aan het langste eind te trekken. Hij en Red Bull Racing zijn onverslaanbaar dit seizoen, al ziet Verstappen ook dat McLaren gevaarlijk dichtbij begint te komen.

Dat Verstappen en Red Bull Racing de kampioenschappen binnen gingen hengelen, was al vrij vroeg in het seizoen duidelijk. Hierdoor wordt het seizoen van 2023 door menigeen omschreven als 'saai' en 'voorspelbaar'. Echter is het zelden zo spannend geweest tussen de teams achter Verstappen. Ferrari, Mercedes en Aston Martin wisselden elkaar continu af in de eerste fase van het jaar. In de tweede seizoenshelft wist ook McLaren zich aan de voorkant van het veld te melden. Deze lijn werd vervolgens doorgezet en sinds enkele weken lijkt McLaren hét tweede team te zijn op de grid. In Qatar wisten beide auto's het podium te bereiken. Moet Verstappen zich al zorgen gaan maken?

Artikel gaat verder onder video

Verstappen ziet McLaren "grote stappen" maken

De ene keer ziet Verstappen een Ferrari achter zich finishen, de andere keer een Mercedes. De laatste tijd is het echter vooral een McLaren die hij in z'n spiegels ziet. Verstappen erkent dat de Britse renstal een flinke stap heeft gemaakt. "Zeker weten, McLaren maakt grote stappen voorwaarts gedurende het hele seizoen", zo vertelt hij op de persconferentie na afloop in Qatar. Dat McLaren in Doha behoorlijk dicht in de buurt van Red Bull wist te blijven, baart Verstappen niet gelijk zorgen. "Natuurlijk, wij proberen ons ook nog wel een beetje te verbeteren dit jaar, maar we richten ons uiteraard voornamelijk op volgend seizoen."

'Alpine-personeel kan niet door één deur: boeken aparte hotels, zitten aan aparte tafels'Lees meer

Norris en Piastri beste line-up van concurrentie

Maar het moge duidelijk zijn dat Verstappen het meest op z'n hoede is voor McLaren. "Ik denk als team dat zij het meest consistent zijn, als je het vergelijkt met de anderen achter ons", zo zegt hij. De Limburger is tevens van mening dat niet Ferrari, Mercedes of Aston Martin, maar McLaren over de beste rijders line-up beschikt. "Ik denk dat zij de beste rijders line-up hebben van hun allemaal. Dus ja, ze doen het heel erg goed en ja, het zal interessant worden richting het einde van het jaar. Maar ik denk dat de start van volgend jaar laat zien waar iedereen staat."