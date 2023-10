Brian Van Hinthum

Maandag 9 oktober 2023 18:19

De Grand Prix van Qatar werd zondag ontsierd door een aantal verschillende incidenten wegens de ongelofelijk zware omstandigheden waar de coureurs mee te maken hadden tijdens de Grand Prix. Charles Leclerc waarschuwt dat het op een gegeven moment een keer flink mis kan gaan en we voorzichtiger moeten zijn.

Zondagavond werd de Grand Prix van Qatar een prooi voor Max Verstappen, die het hoofd het koelst hield op het snikhete Lusail International Circuit. De race kreeg te maken met verschillende incidenten wegens de fysiek zeer zware omstandigheden. Logan Sargeant gaf halverwege de race aan zich niet goed te voelen en het team van Williams stond hem toe om de strijd te staken en de wagen te parkeren, voordat de Amerikaan misschien wel flauw was gevallen in zijn bolide.

Meerdere incidenten

Ook naderhand stroomden de berichten van aangeslagen coureurs binnen. Verschillende heren zochten na afloop het medisch centrum in Qatar op, waar volgens Lando Norris zelfs een aantal coureurs flauwgevallen waren na afloop van de uitputtingsslag. Esteban Ocon deed daarnaast ook een bijzondere openbaring: de Alpine-coureur moest vroeg in de race al overgeven in zijn cockpit wegens de verstikkende hitte. Kortom: bizarre taferelen in Qatar.

Leclerc waarschuwt

Ook Leclerc heeft na afloop tegenover de aanwezige media zijn ongenoegen geuit over de situatie. De man die in Qatar vijfde werd, zegt het volgende: "Het was de zwaarste race uit onze carrières. Dat is zo voor elke coureur. De hitte was compleet gestoord. Het is moeilijk om in woorden te omschrijven hoe zwaar het was. Het was twee keer zo zwaar als bijvoorbeeld Singapore. Dit drijft de coureurs naar de limiet. We moeten hier echt voorzichtig mee zijn", klinkt het glasheldere verdict van de Monegask.