Brian Van Hinthum

Maandag 9 oktober 2023 13:20

Max Verstappen pakte het afgelopen weekend in Qatar zijn derde wereldtitel in de Formule 1 en hoewel de Nederlandse coureur niet tot ver in zijn dertig lijkt door te willen rijden, is de motivatie van de kersverse wereldkampioen nog altijd torenhoog. Verstappen kijkt kortstondig naar de toekomst, maar wil 'leven in het moment'.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg zaterdagavond in Qatar er een nieuw hoofdstuk bij geschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met zijn derde wereldtitel op een rij. Nadat Sergio Pérez zijn sprintrace vroegtijdig zag eindigen en Verstappen zelf als tweede over de streep kwam, kon de champagne van de kurk in Milton Keynes en was het derde kampioenschap voor de man uit Hasselt een feit. Daarmee lijkt het einde voorlopig nog niet in zicht.

Wereldrecords

Er wordt met de ongekende cijfers natuurlijk al snel gekeken naar de zeven wereldtitels van Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Verstappen zelf weigert mee te gaan in die polonaise. "Natuurlijk wil ik heel veel blijven winnen, maar waar je in andere sporten doelen kunt stellen en vooral zelf moet zorgen dat je in vorm blijft, hangt het hier wel van wat meer factoren af, hè", citeert Algemeen Dagblad de 2023-kampioen. "Daarom leef ik maar in het moment. Ik heb nu al veel meer gewonnen dan ik ooit durfde te dromen en we zien wel waar het eindigt. Maar ik hoop dat dit nog wel even duurt.’’

Pensioenplannen

De Limburger kijkt nog maar eens met een schuin oog naar zijn pensioen, maar vindt het koffiedik kijken wanneer hij genoeg heeft van de koningsklasse. "Natuurlijk vrees ik dat moment dat die honger minder wordt. Dat moment gaat ooit komen, dat is normaal. Op een bepaald punt heb je er genoeg van. In sommige sporten omdat je lichaam het niet meer aankan, wat je dan wel moet accepteren. Maar het kan ook zijn dat je wat anders wil, minder wil racen. Maar dat moment is nu nog niet, hoor. Ik ben nog steeds best jong. Heb nog wel wat sterke jaren voor me.", belooft hij zijn fans ten slotte.