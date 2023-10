Brian Van Hinthum

Zondag 8 oktober 2023 18:00

De FIA heeft de definitieve startopstelling bekendgemaakt voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar. Na de kwalificatie van vrijdag volgden er een aantal onderzoeken, maar straffen werden er daarna niet uitgedeeld. Sergio Pérez is echter wél bestraft met een start vanuit de pits na veranderingen aan de power unit.

Verstappen kon dit weekend zijn derde wereldkampioenschap in de Formule 1 pakken tijdens de sprintrace van zaterdag, maar eerst was het tijd voor de kwalificatie op vrijdag voor de race van zondag. Alle coureurs moesten het met minimale voorbereidingstijd doen met slechts één vrije training en daarnaast was het nieuw geasfalteerde circuit in Lusail een bron van onrust. Het werd dus interessant om te zien wie het beste uit de verf zou komen.

Artikel gaat verder onder video

Track limits

Uiteindelijk was het de Nederlandse coureur die als snelste boven kwam drijven in Qatar, waardoor hij op zondag vanaf pole position mag vertrekken. Op de eerste startrij leek hij in eerste instantie gezelschap te krijgen van Lando Norris, maar de Brit kreeg toen hij al klaarstond voor de interviews te horen dat zijn tijd wegens track limits geschrapt werd, waardoor hij slechts als tiende van start zal gaan. George Russell schuift daardoor een plekje door. Lewis Hamilton schoof vanaf P5 zelfs twee plekken door, want ook de tijd van Oscar Piastri ging vervlogen. Hij moet het doen met P6.

Pitstart Pérez

De grootste tegenvallers van de vrijdagavond waren Carlos Sainz en Sergio Pérez. Het tweetal kwam niet door Q2 heen en moest het doen met slechts P12 en P13. Bij Red Bull Racing hebben ze echter een straf gekregen na het vervangen van het chassis door Pérez, dat niet helemaal juist volgens de regels gebeurd zou zijn. De Mexicaan start daardoor vanuit de pitstraat.