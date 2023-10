Brian Van Hinthum

Vrijdag 6 oktober 2023 17:31

In Qatar is er met de eerste vrije training een begin gemaakt aan het sprintweekend op het Lusail International Circuit, waarin Max Verstappen zijn derde wereldtitel kan gaan pakken op de zaterdag. De Nederlander heeft in de oliestaat echter nog maar eens aangegeven totaal geen fan te zijn van het hele format.

Verstappen heeft momenteel een voorsprong van 177 punten op Sergio Pérez, terwijl er nog maximaal 180 punten te verdienen zijn. Het betekent dat de tweevoudig wereldkampioen aan drie punten genoeg heeft om zijn titel succesvol te verdedigen in Qatar. Omdat er op zaterdag een sprintrace op het programma staat, vallen er voor de daadwerkelijke Grand Prix al de benodigde drie punten te verdienen. Als Verstappen in die sprintrace zesde of hoger eindigt, betekent het automatisch dat de Limburger in het restant van het seizoen niet meer in te halen valt en pakt hij met nog zes te rijden races de titel al binnen heeft.

Vrije trainingen

De man uit Hasselt heeft in Qatar zelf echter nog maar eens zijn kritiek op het hele sprintraceformat geuit: "Ik heb gewoon veel liever het normale raceformat", citeert Motorsport.com. "Het is veel leuker en vooral in de kwalificatie kun je veel meer op de limiet rijden als je veel meer weet wat je in de vrije trainingen hebt gedaan. Als je in Suzuka bijvoorbeeld alleen een eerste vrije training doet, heb je een veel hoger risico op crashes. Ik blijf zeggen dat je met een sprintrace ook al het veel grotere plaatje krijgt voor de hoofdrace. Dan weet je dus al min of meer welke auto's het heel goed gaan doen in de race en welke auto's wat meer naar achter zitten."

Spanning voor de zondag

De Nederlander legt het uit: "Dat haalt de spanning weg. Ik weet nog dat ik fan was en niet in de Formule 1-wereld zat, dat het spannend was om af te wachten welke wagens het goed zouden doen in de longruns en wie de set-up goed voor elkaar had. Dan was het van te voren niet duidelijk, werd je wakker voor de race op zondag en zag je hoe het allemaal uitpakte. De sprintrace neemt dat weg. Als er niks gebeurt en er niemand crasht, wint diegene ook de race."

Verstappen denkt echter niet dat er geluisterd wordt naar zijn commentaar. "Ik geef mijn mening en dat zal ik altijd blijven doen. Vrijheid van meningsuiting. Waarschijnlijk is het echter helemaal niet in hun belang om naar de coureurs te luisteren en willen ze het allemaal wat spannender maken om meer tickets te verkopen. Ik kijk er alleen naar vanuit het raceperspectief. Ik snap dat er ook een commerciële kant aan het verhaal is. Je moet het dus van beide kanten bekijken. Er is dus best begrip dat ze het allemaal wat meer spicy willen maken.