Vincent Bruins

Vrijdag 6 oktober 2023 15:11

Al een tijdje doen geruchten de ronde dat Lando Norris mogelijk de overstap zou kunnen maken van McLaren naar Red Bull Racing. De Brit heeft echter laten weten momenteel tevreden te zijn bij zijn huidige werkgever.

Sergio Pérez staat bij Red Bull Racing onder druk. Al maakt hij objectief gezien zijn beste seizoen tot nu toe mee, toch krijgt hij kritiek, omdat hij teveel fouten zou maken en in sommige weekenden simpelweg de pace niet heeft die ploegmaat en kampioenschapsleider Max Verstappen wel heeft. De Mexicaan heeft nog een contract voor tot en met eind 2024. Als de energiedrankfabrikant besluit dit contract niet te verlengen, dan lijken Liam Lawson en Daniel Ricciardo de voornaamste kandidaten te zijn om het stoeltje te vullen. Echter, de naam van Norris wordt ook vaak genoemd, ondanks dat hij een contract heeft bij McLaren tot en met 2025. Norris wordt gezien als een van de beste coureurs die momenteel in de Formule 1 uitkomt, en is daarnaast ook nog eens zeer goede vrienden met Verstappen.

Concentreren op komende twee en een half jaar

"Ik zou ontzettend graag [over een nieuwe deal met McLaren] willen praten," vertelde Norris die vooralsnog wel goed zit bij de renstal uit Woking. "Ik heb altijd gezegd dat ik wil winnen met McLaren. Ik denk dat we steeds dichterbij komen om dat voor elkaar te krijgen. En ik wil niet alleen maar races winnen, maar ook kampioenschappen, die van de rijders en de constructeurs. Ik wil dat doen met McLaren. Ik ben erg blij hier. Dus als ik hier tien à vijftien jaar wil doorbrengen, dan zou ik daar geen nee op zeggen. Dat is denk ik iets om naar uit te kijken. Maar voor nu concentreer ik mij volledig op dit jaar, volgend jaar en 2025. Dat is twee en een half jaar om proberen vooruitgang te boeken en daarna zien we wel. Zo nu en dan [komen] dit soort [geruchten naar boven], maar het is niets meer dan dat."