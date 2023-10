Jeen Grievink

Alexander Albon en Lando Norris hebben George Russell even met de feiten om de oren geslagen toen hen werd gevraagd wie van hun drie als eerste een wereldkampioenschap zou winnen. Russell wees op het feit dat Mercedes tweede staat in het kampioenschap, maar Albon was er als de kippen bij om de Brit er even op te wijzen dat het Lewis Hamilton is die de punten binnenhaalt voor het team.

In het motorhome van Mercedes schoven Russell, Norris en Albon aan voor een sessie waarin ze vragen moesten beantwoorden. Eén van de vragen was wie van hun drie als eerste een wereldkampioenschap zou winnen binnen nu en vijf jaar. "Dat hangt er vanaf waar Lando gaat tekenen", zo begon Albon met een knipoog, om vervolgens aan te geven dat hij verwacht dat Russell als eerste in de positie zal komen om de wereldtitel binnen te slepen. "Ik denk dat jij het gaat zijn, George", zo sprak de Williams-coureur. Albon wees Russell er vervolgens op dat Mercedes nu even in een dip zit, maar dat het team normaliter alle kansen heeft. Russell voelde zich genoodzaakt te counteren op deze opmerking.

Albon confronteert Russell met 'dip'

"Je zit een beetje in een dip nu, of ja, het team..", zo zegt Albon. "Oeps, ik voel me ongemakkelijk om dat te zeggen terwijl we hier bij Mercedes (in het motorhome, red.) zitten." Russell was het niet helemaal eens met zijn collega-coureur en wees Albon erop dat Mercedes ondanks hun 'dip' nog steeds 'gewoon' tweede staat in het constructeursklassement. "Ik bedoel, ik neem het met trots dat je zegt dat we in een dip zitten, want we staan nog steeds tweede in het kampioenschap..." Met 305 punten staat Mercedes inderdaad tweede, 20 punten los van achtervolger Ferrari. "En dat met zo'n moeilijke auto", knipoogt Norris.

Russell om de oren geslagen met feiten

"Sta je nog steeds tweede in het kampioenschap?", zo vraagt Albon verbaasd. "Ja maat, we staan 40 punten (20 inmiddels, red.) voor op P3", reageert Russell. Albon kan het vervolgens niet laten een sneertje uit te delen. "Lewis (Hamilton, red.) moet het dan wel heel goed doen blijkbaar." Russell nam de opmerking als een man: "Om eerlijk te zijn, hij ligt goed voor op mij in het kampioenschap." Met 190 punten staat Hamilton derde in het klassement, terwijl Russell met 115 punten slechts op plek acht staat, op gelijke hoogte met Norris.