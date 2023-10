Brian Van Hinthum

Donderdag 5 oktober 2023 13:42

Het team van McLaren begon het seizoen misschien wel als het minste team op de grid met een auto die niet vooruit de branden bleek. Gedurende het seizoen is de renstal aan de hand van een paar rake upgrades flink naar boven geklommen. Mika Hakkinen is behoorlijk onder de indruk van het bijzondere verhaal.

Het zijn mooie tijden geworden voor het team van McLaren in het 2023-seizoen. In eerste instantie leek de papaya-gekleurde bolide één van de zwakste op de grid, maar gedurende het seizoen heeft de Britse renstal het lek boven gekregen aan de hand van verschillende rake upgrades. De laatste races doet het team steeds uitstekend mee en men had richting de Grand Prix van Japan al de hoop om hoge ogen te gooien op Suzuka. Dat lukte, want beide wagens mochten op zondag mee naar het podium, de eerste keer voor Oscar Piastri.

Artikel gaat verder onder video

Begonnen met frustraties

Inmiddels wordt er dus behoorlijk rekening gehouden met het team uit Woking en misschien is de formatie van Andreas Stella op dit moment wel het snelste team achter Red Bull Racing. Hakkinen spreekt zijn bewondering voor het team uit. "Het is geweldig om te zien dat McLaren weer competitief is geworden dit seizoen, waarbij Lando Norris vier tweede plekken wist te pakken. Het team begon het jaar met de nodige frustraties, maar de upgrades aan het begin van de zomer hebben geleverd", schrijft hij in zijn column voor Unibet.

Klaar voor de zege

Max Verstappen domineert natuurlijk het seizoen en de Nederlander kan het komende weekend zijn derde titel van zijn loopbaan pakken. Hakkinen vindt echter dat McLaren dit seizoen ook nog wel een overwinning verdient. "Andreas Stella en het team hebben echt één van de grootste verhalen van dit jaar geschreven. Het is geweldig om te zien dat McLaren weer om podiums vecht. Ik weet zeker dat een overwinning niet ver weg is. Ze zijn er klaar voor."