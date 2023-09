Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 september 2023 21:04

Max Verstappen is bezig aan een uiterst dominant seizoen in de Formule 1. Naast zijn dertien overwinningen, ging de regerend wereldkampioen er ook al tien keer vandoor met de pole position. Maar hoe dominant zijn de verschillen met de teams die geen Red Bull Racing heten?

2023 lijkt voorlopig het beste seizoen van Verstappen in de Formule 1 te worden. De regerend wereldkampioen heeft er dit seizoen nog een schepje bovenop gedaan in de Formule 1, nadat hij in 2021 en 2022 al het kampioenschap wist te pakken. Naast dat hij per jaar een betere coureur lijkt te worden, heeft Red Bull onder aanvoering van technisch wonder Adrian Newey hem dit seizoen ook nog eens een ongenaakbare en betrouwbare auto weten te geven. Iets dat hem al dertien overwinningen opleverde.

De verschillen

Naast die dertien overwinningen pakte de wereldkampioen ook al tien keer de pole position. Er klinken natuurlijk veel zorgen rondom de dominantie van Verstappen in het kader van de interesse in de Formule 1. Op het internetforum Reddit werd er uitgezocht hoe dominant Red Bull en Verstappen in de kwalificaties zijn ten opzichte van de andere coureurs. Uit de pole positions die Verstappen wist te pakken, blijkt dat het met een gemiddelde van +0.455 gebeurt op de dichtstbijzijnde auto die niet van Red Bull Racing is. Ter vergelijking is ook het uiterst dominante W11 van Mercedes in 2020 erbij gepakt. Dat jaar versloeg Hamilton de teams die geen Mercedes waren tijdens zijn pole laps met een gemiddelde van +0.680.