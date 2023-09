Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 september 2023 15:42

Lando Norris kan sinds het verbeteren van de McLaren eindelijk weer mooie dingen laten zien in de Formule 1 en het betekent dat de interesse rondom de Brit weer begint op te lopen. Na 2025 loopt hij uit zijn contract bij het team uit Woking en verschillende teams zitten op het vinkentouw. Craig Slater noemt hem de 'Jude Bellingham' van de Formule 1.

Het team van McLaren is bezig aan een uitstekende opmars binnen de Formule 1. Nadat de renstal van Zak Brown aan het begin van het jaar onderaan de pikorde leek te bungelen, hebben ze met een aantal gerichte upgrades de weg naar voren gevonden én zijn ze op dit moment wellicht zelfs het tweede team. Ook in Japan kwam de formatie weer goed van de dag met de plekken achter Max Verstappen in de kwalificatie. Norris wist op Suzuka weer eens indruk te maken en na de lastige start van het seizoen, laat de Brit zien uit welk racehout hij is gesneden.

Jude Bellingham van de Formule 1

Het wekt natuurlijk de interesse op van andere teams, zeker gezien het feit dat zijn verbintenis met McLaren na 2025 op zijn eind loopt. Zo heeft Christian Horner namens Red Bull al meerdere keren met de goede vriend van Max Verstappen geflirt. De hype rond Norris is ook bij Sky Sports-presentator Slater gezien: "Lando Norris is de Jude Bellingham van de Formule 1 op het gebied van transfers. Als hij een voetballer zou zijn, denk ik dat hij in de categorie boven de honderd miljoen valt. Hij is jong, getalenteerd en marketingtechnisch gezien ook interessant", vertelt hij bij Sky Sports.

Slater vervolgt: "Een belangrijke vraag op het gebied van zijn transferwaarde, is of hij een ontsnappingsclausule in zijn contract heeft. Volgens mij niet. Dat betekent dat elk team dat hem wil contracteren, het maximale moet betalen voor zijn diensten. Is McLaren klaar om hem te laten gaan? Absoluut niet. Is er een team dat hem enorm nodig heeft? Misschien niet op dit moment", stelt de analist. "Ferrari lijkt goed te zitten en Mercedes lijkt door te willen met Lewis Hamilton en George Russell. Max Verstappen zit compleet genesteld bij Red Bull."

Audi

De Brit ziet echter wél een andere optie in de toekomst. "Audi is misschien interessant over een aantal jaar. Wanneer ze richting de Formule 1 komen, hebben ze behoefte aan een grote naam als gezicht van het team. Zal Norris in die vacature passen? Gaat hij opnieuw samenwerken met zijn voormalige McLaren-baas, Andreas Seidl? Een hoop zal afhangen van de plek waar McLaren over een aantal jaar staat."