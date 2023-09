Vincent Bruins

Dinsdag 26 september 2023 14:04

Liam Lawson zal in 2024 zeer waarschijnlijk niet op de grid staan van de Formule 1. De Nieuw-Zeelander verwacht niet door Red Bull uitgeleend te worden aan Williams.

Lawson mocht tijdens de Dutch Grand Prix zijn debuut maken in de koningsklasse van de autosport. Daniel Ricciardo, de vervanger voor Nyck de Vries bij Scuderia AlphaTauri sinds de wedstrijd in Hongarije, brak zijn middenhandsbeentje tijdens de vrije training op Circuit Zandvoort en dus moest Lawson worden ingeschakeld. De 21-jarige uit Hastings maakt een ontzettend goede indruk. Hij kwam als dertiende over de streep in de knotsgekke, natte race op Zandvoort en werd geklasseerd als elfde in Italië. Tijdens de Grand Prix van Singapore sleepte hij het beste resultaat van het seizoen binnen voor het B-team van Red Bull met P9, wat goed is voor twee punten. Afgelopen zondag werd Lawson wederom elfde in Japan. Hij heeft tot nu toe ieder raceweekend teamgenoot Yuki Tsunoda verslagen.

Artikel gaat verder onder video

Sargeant, Drugovich of Lawson naast Albon?

AlphaTauri kondigde afgelopen weekend in Suzuka aan dat Ricciardo en Tsunoda voor het team zullen uitkomen in 2024. Lawson blijft bij Red Bull Racing als test- en reservecoureur. Een aantal fans die ook de goede resultaten van Lawson hebben gezien, bekritiseerden de keuze van AlphaTauri dan ook. Na de aankondiging van de renstal uit Faenza blijft er nog één zitje over en dat is die bij Williams naast Alexander Albon. De toekomst van Logan Sargeant lijkt onzeker en 2022 FIA Formule 2-kampioen Felipe Drugovich wordt nu als een kandidaat genoemd. Ook Lawson zou een kandidaat zijn, sinds Red Bull-teambaas Christian Horner heeft laten weten dat het uitlenen van de Nieuw-Zeelander niet uitgesloten is: "Hij behoort tot de Red Bull-familie. Als er een stoeltje zou zijn, en volgens mij is er nog slechts één beschikbaar, dan zou het kunnen. Ik bedoel, we hebben het in het verleden gedaan toen we Carlos Sainz uitleende aan Renault."

OOK INTERESSANT: Red Bull houdt rekening met leeftijd in keuze tweede coureur: "Ricciardo en Pérez ouder dan 30"

Helaas reservecoureur blijven

Lawson spreekt Horner echter tegen en denkt niet dat er een mogelijkheid bestaat dat hij voor Williams zal rijden volgend seizoen: "Ik ben een Red Bull-coureur. Alle stoeltjes bij Red Bull zijn al gevuld en helaas betekent dat voor mij dat ik voor nu reservecoureur zal blijven," aldus de Kiwi tegenover de aanwezige media in Japan. "Uiteraard is het uiteindelijk mijn doel om in de Formule 1 te zitten, dus ik zal proberen er alles aan te doen om dat in de toekomst voor elkaar te krijgen. Een van de pluspunten van een Red Bull-coureur zijn is dat het een programma, waar ik nu vijf jaar van deel uitmaak, is waar de druk hoog ligt. We staan onder druk vanaf dag één en nu ben ik daar aan gewend. Zo gaat het al vijf jaar, dus in situaties als deze, dan sta ik klaar voor ze."