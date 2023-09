Jeen Grievink

Zondag 24 september 2023 05:37 - Laatste update: 05:38

Liam Lawson heeft er alles aan gedaan, maar moest toch met lede ogen toezien hoe Red Bull er voor koos om in 2024 verder te gaan met Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo bij Scuderia AlphaTauri. De Nieuw-Zeelander lijkt zodoende nog wat langer geduld te moeten hebben voor een vast zitje in de Formule 1. Of toch niet? Lawson wordt namelijk in verband gebracht met het team van Williams.

Toen Ricciardo geblesseerd uitviel tijdens het raceweekend in Zandvoort, kreeg Lawson plots de kans te laten zien wat hij in z'n mars had. De 21-jarige coureur uit Hastings werd koud in de AlphaTauri gezet, maar greep deze kans met beide handen aan. Lawson deed het uitstekend en mocht ook in Italië, Singapore en Japan achter het stuur kruipen. Hoewel hij een uitstekende indruk achterlaat en het de hoge piefen van Red Bull behoorlijk lastig maakte, koos men er toch voor om Ricciardo te bevestigen als teamgenoot van Tsundoa in 2024 bij het juniorenteam. Lawson blijft zodoende met lege handen achter en lijkt zich wederom te moeten schikken in een rol als test- en reservecoureur. Toch is er nog hoop: Lawson wordt namelijk gelinkt aan het stoeltje van Logan Seargant bij Williams.

Williams volgt situatie Lawson "met interesse"

James Vowles, teambaas bij Williams, heeft al laten weten dat hij "met interesse" de situatie bij Red Bull en AlphaTauri volgt. Ook schijnt Toto Wolff al nul op het rekest te hebben gekregen toen hij Mick Schumacher voordroeg als coureur voor Williams in 2024. Alleen Felipe Drugovich lijkt vooralsnog en serieuze kandidaat om het stoeltje van de teleurstellende Sargeant over te nemen bij Williams. Maar in de persoon van Lawson komt daar nu mogelijk een kandidaat bij. Christian Horner en Dr. Helmut Marko hebben al laten doorschemeren dat zij niet uitsluiten dat Lawson in 2024 alsnog op de grid staat als volwaardig Formule 1-coureur.

Horner en Marko sluiten vast stoeltje Lawson niet uit

"Of Lawson wel of niet een vast stoeltje krijgt in plaats van een reserverol, is iets dat denk ik heel snel kan veranderen in de Formule 1", zo klonk Marko cryptisch, geciteerd door Sporza. Ook Horner, teambaas bij Red Bull, liet weten dat er mogelijk nog een kans is bij Williams. Lawson zou in dat geval echter alleen op huurbasis mogen vertrekken. "Hij behoort tot de Red Bull-familie. Als er een stoeltje zou zijn, en volgens mij is er nog slechts één beschikbaar dan zou het kunnen, ik bedoel, we hebben het in het verleden gedaan toen we Carlos Sainz uitleende aan Renault", aldus Horner.