Vincent Bruins

Dinsdag 26 september 2023 09:16 - Laatste update: 09:27

Het is nog altijd niet bekend wie de teamgenoot wordt van Max Verstappen bij Red Bull Racing vanaf 2025. Helmut Marko heeft laten weten dat het team rekening houdt met de leeftijd van twee van de kandidaten voor dat zitje.

Er wordt een boel gespeculeerd over het gewilde stoeltje bij de regerend constructeurskampioen. Sergio Pérez is momenteel de tweede coureur bij de energiedrankfabrikant en heeft een contract voor tot en met eind 2024. Al maakt hij objectief gezien zijn beste seizoen tot nu toe mee - hij ligt namelijk tweede in het kampioenschap - toch krijgt hij veel kritiek. Eerder dit seizoen kwam hij vijf keer achter elkaar niet in Q3 terecht en afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Japan maakte hij een flink aantal fouten. Daniel Ricciardo kwam terug bij Red Bull als reservecoureur, viel halverwege het seizoen in voor Nyck de Vries en zal volgend jaar alle Grands Prix uitkomen naast Yuki Tsunoda bij Scuderia AlphaTauri. Laatstgenoemde zal in 2024 zijn vierde seizoen rijden bij het B-team van Red Bull. Ook Liam Lawson wordt genoemd als kandidaat bij Red Bull. Na de blessure van Ricciardo is hij ingevallen vanaf het weekend op Zandvoort en de ogen zijn nu dus ook gericht op de Nieuw-Zeelander dankzij zijn indrukwekkende prestaties.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko over feest voor constructeurstitel: "Oppassen dat we budgetcap niet overschrijden"

Idealiter voor Lawson

"Checo heeft een contract tot en met 2024," benadrukte Marko bij de Duitse tak van Sky Sports. "Daniel Ricciardo wil, dat is zijn doel, terugkeren bij Red Bull Racing. Maar dan moet hij wel passende prestaties leveren. Yuki is een jonge, opkomende Japanner en Lawson is met zijn 21 jaar nog jong, en hij heeft laten zien welke potentie hij heeft. Natuurlijk moeten we aan de toekomst denken. Zowel Daniel Ricciardo als Checo Pérez zijn namelijk ouder dan 30 en [hun toekomst] hangt van hen beiden zelf af, wat hun ideeën zijn, hoe lang ze nog willen rijden, en daar moeten we op voorbereid zijn," zo ging de hoofdadviseur van Red Bull in op de leeftijd van de twee ervaren coureurs. Marko legt uit dat de leeftijd van Lawson een pluspunt is voor de 21-jarige. "Ik denk dat het in het geval van Lawson idealiter is."