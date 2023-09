Brian Van Hinthum

Sergio Pérez en Red Bull Racing baarden tijdens de Grand Prix van Japan opzien door rondenlang na het uitvallen van de Mexicaan opnieuw naar buiten te rijden. Later bleek dat dit was om een straf in Qatar te ontlopen. Helmut Marko doet nu uit de doeken dat dit een resultaat van onderhandelingen met de FIA was.

Pérez beleefde tijdens de Grand Prix van Japan niet zijn beste middag in de Formule 1. De Mexicaan was betrokken bij meerdere incidenten waarvoor hij straffen ontving én tot overmaat van ramp moest hij zijn RB19 uiteindelijk met een DNF in de Red Bull-garage parkeren. Met teveel schade aan zijn auto reed hij na ronde dertien de pits in om de strijd te staken. Alle kijkers zagen echter in ronde veertig vol verbazing hoe de Mexicaan weer het circuit van Suzuka op reed.

Opmerkelijk moment

De man uit Guadalajara had op dat moment nog een straf van vijf seconden aan zijn broek hangen, die hij door zijn uitvalbeurt dus in principe niet kon inlossen. In de reglementen staat dat het in dergelijke gevallen zo is dat de straf richting het volgende raceweekend wordt meegenomen in de vorm van een gridstraf, iets waar Red Bull natuurlijk niet op zat te wachten. De teamgenoot van Max Verstappen reed dus weer naar buiten, loste zijn straf in met een pitstop, reed nog een rondje én dook weer de pits in om de strijd definitief te staken.

Gesprek met de FIA

In gesprek met Sky Deutschland doet Red Bull-topman Marko uit de doeken dat men tijdens de race met de FIA overleg pleegde, met als achterliggende gedachte een strategisch voordeel voor Verstappen te behouden. "Gelukkig was het mogelijk om hier de straf uit te voeren. Als we de straf hier niet hadden kunnen uitvoeren, dan zou het in de volgende race moeten gebeuren. Onze strategie is om Max prioriteit te geven." Hij legt het uit met een voorbeeld: "In het geval van een safety car, konden we hem naar buiten sturen op een manier waardoor Max niet gehinderd zou worden", zo doelt Marko op de timing van het inlossen van de straf door Pérez. Red Bull kon dan op het juiste moment de Mexicaan naar buiten sturen voor het inlossen van zijn straf in de pits, zonder dat hij dan ineens binnen zou staan wanneer Verstappen nieuw rubber zou komen halen.