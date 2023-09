Brian Van Hinthum

Zondag 24 september 2023 18:09

Sergio Pérez beleeft dit seizoen ondanks zijn tweede plek in het wereldkampioenschap misschien wel één van zijn zwaarste jaren in de Formule 1. De Mexicaan worstelt met vorm en vertrouwen en maakt vaak onnodige fouten. Robert Doornbos is dan ook kritisch op de man uit Guadalajara.

Pérez leek nog wel uitstekend aan het nieuwe Formule 1-seizoen te beginnen met twee overwinningen in de eerste vier races en de Mexicaanse coureur nam dan ook snel termen als 'kampioenschapsrace' in de mond. Hoe verder het seizoen verliep, hoe meer de teamgenoot van Max Verstappen in de problemen kwam. Na de Grand Prix van Miami leek Pérez definitief het vertrouwen kwijt te raken na de verplettering door Verstappen en vanaf dat moment ging het bergafwaarts.

Slechte statistieken

Vooral in het midden van het seizoen leek Pérez met een enorm gebrek aan vertrouwen te kampen en in de kwalificaties ging het meer dan eens mis. Meerdere keren op rij liep hij Q2 mis en de roep om een nieuwe teamgenoot van Verstappen werd groter en groter. Doornbos ziet de sores bij de Mexicaan. "Statistieken als dat Hülkenberg vaker dan Pérez gekwalificeerd had in Q3, daar worden ze niet blij van. Die feiten die liegen niet", opent hij zijn betoog over Pérez in het Ziggo Sport Race Café.

Team voor lul

Doornbos vervolgt: "Dat is het lullige dit jaar. Je pakt de constructeurstitel, je staat tweede in het kampioenschap, maar het is het grootste gat ooit tussen de nummers één en twee in een wereldkampioenschap van de Formule 1." De laatste weken maakt de Mexicaan ook regelmatig brokken met crashes. "Bij Helmut Marko kom je daar nog mee weg als je goede inhaalacties en racecraft laat zien. Nu is dat ook niet het geval twee weekenden. En hij rijdt schade en zet het team en zichzelf voor lul", besluit Doornbos zijn kritiek.