Brian Van Hinthum

Zondag 24 september 2023 17:24 - Laatste update: 18:10

Het zitje bij Red Bull Racing in 2025 is natuurlijk erg gewild en er zijn meerdere kapers op de kust. Het contract van Sergio Pérez loopt na 2024 op zijn einde, ook al wordt de Mexicaan met enige regelmaat gelinkt aan een vroegtijdig vertrek. Christian Horner vertelt nu over de toekomstplannen voor 2025.

Met name aan het begin van het seizoen leek het er goed uit te zien voor Pérez, toen hij twee overwinningen in de eerste vier races van het seizoen op zijn naam wist te zetten. Vanaf de Grand Prix van Miami leek de Mexicaan echter geknakt te zijn door Max Verstappen en vanaf dat moment is het behoorlijk bergafwaarts gegaan met de coureur uit Guadalajara. Ook in Japan kwam Pérez weer niet alt te best voor de dag: hij moest uiteindelijk een DNF noteren en kreeg ook nog twee straffen aan zijn broek.

De beste coureurs

Horner was na afloop al verre van tevreden over Pérez. "Hij begon de race dramatisch en had een slechte start. Hij werd een soort flipperbal op weg naar bocht één. Dat was pech voor hem. Daarna had hij schade, ik denk met Lewis en brak zijn voorvleugel", zei hij onder meer. Na eerdere uitspraken van de Brit, lijkt Pérez wel gewoon veilig te zijn voor 2024. Horner vertelt over de Red Bull-plannen na dat jaar: "Wie weet? We willen bij Red Bull Racing standaard de beste coureurs hebben", citeert PlanetF1.

Keuzes

Mocht men na dat jaar niet meer door willen met Pérez, zijn de opties vrij groot hoor Horner en zijn team, zo legt hij uit. "We hebben een lang contract met Max. Checo loopt na 2024 uit zijn contract. Dan wil je dingen gaan ontdekken en bekijk je alle opties. Checo zit momenteel op de populaire stoel en hij wil natuurlijk graag zijn contract verlengen. We moeten zien hoe Daniel het doet, Yuki het doet en op de achtergrond zien we wat Liam Lawson allemaal kan.