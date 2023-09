Brian Van Hinthum

Zondag 24 september 2023 16:20

Lewis Hamilton en George Russell hadden tijdens de Grand Prix van Japan een pittig gevecht op de baan, waarna uiteindelijk Hamilton de voorkeur van het team kreeg vanaf de pitmuur. De zevenvoudig wereldkampioen vindt het niet meer dan logisch dat het team hem boven zijn jongere teammaat verkoos.

Het was voor Hamilton verre van een gemakkelijke middag op het circuit van Suzuka. De Britse coureur, die met Fernando Alonso volop in gevecht is voor de derde plek in het wereldkampioenschap, wist weer belangrijke punten te scoren door als vijfde langs het zwart/wit-geblokt te rijden in Japan. Daarvoor moest de zevenvoudig kampioen hard knokken, want Russell en beide Ferrari's maakten het Hamilton niet bepaald gemakkelijk. Met zijn teamgenoot vocht hij een aantal verhitte duels uit op de baan.

Wisselen

Voor het team van Mercedes was het dus met enige regelmaat billenknijpen geblazen. Uiteindelijk besloot het team om al vroeg om Russell voor Hamilton te slachtofferen door hem een één-stopper te geven en later in de race, toen Hamilton opnieuw op de staart van zijn landgenoot zat, besloot men om Hamilton de gelegenheid te geven om erlangs te gaan. Dat leek echter wel wat lang te duren, waardoor Russell met zijn mindere banden in de problemen kwam met Carlos Sainz.

Kritiek op de tactiek

Uiteindelijk werd Russell zevende en pakte Hamilton dus de vijfde plek. Helemaal tevreden met de tactiek waren de heren niet. "Het was niet de perfecte dag voor het team. Ik denk dat we posities moesten wisselen als we hadden willen winnen van Ferrari", stelt de zevenvoudig wereldkampioen bij Sky Italia. Uiteindelijk vindt hij het terecht dat hij de voorkeur kreeg boven Russell. "George staat behoorlijk achter mij in het wereldkampioenschap. Ik vecht dus niet tegen hem. We hadden samen moeten werken om meer punten te scoren", besluit hij.