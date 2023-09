Remy Ramjiawan

Zondag 24 september 2023 14:17

Voor Sergio Pérez is het raceweekend in Japan er eentje om snel achter zich te laten. De Mexicaan ving de race aan vanaf P7, maar kwam in de eerste bocht al in contact met Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Vanaf dat punt ging het van kwaad tot erger aan boord bij de Mexicaan.

Daar waar de RB19 in de handen van Max Verstappen wederom de toon zette in Japan, was die andere RB19 bezig met een chaotische race. Pérez haalde na zijn onderonsje met Sainz en Hamilton nog Fernando Alonso in onder de safety car-periode, tikte Kevin Magnussen in de hairpin in de rondte, stapte in ronde vijftien uit zijn RB19, om vervolgens in ronde veertig nog even zichzelf te ontdoen van de vijf seconden tijdstraf.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner niet te spreken over optreden Pérez in Japan

Schade deed Pérez de das om

Voor de camera van Viaplay is de conclusie van Pérez over zijn wedstrijd op Suzuka luid en duidelijk: "Het was een ramp." Hij vervolgt: "Het begon bij de start. Toen de lichten uitgingen voelde ik de koppeling niet. Dus ik had gigantische 'wheel spin'. Ik was op dat moment een passagier van mijn eigen auto, toen we bocht één in gingen, met Hamilton en Sainz langszij. Door hen ben ik mijn voorvleugel verloren en heb ik gigantisch veel schade opgelopen."

Toch weer de baan op

Uiteindelijk koos het team ervoor om Pérez in ronde vijftien uit te laten vallen, maar tijdens zijn zit in de pitbox, kwam er nog een vijf seconden-straf. "We hadden de auto gerepareerd en we moesten nog een straf uitzitten, dus dat hebben we gedaan", zo luidt het korte antwoord. Op de vraag of het bedoeld was om problemen te voorkomen in Qatar, reageert Pérez: "We moesten simpelweg een straf uitzitten." Het is wederom een weekend die Pérez snel wil vergeten: "Absoluut."

Constructeurskampioenschap

Toch was er ook een feestje te vieren, want door de overwinning van Verstappen, heeft Red Bull Racing in Japan het constructeurskampioenschap weten te pakken. "Desondanks was het echt een geweldige dag voor het hele team en om eindelijk die titel te pakken is echt speciaal. Ik ben trots op iedereen van het team; ze hebben het echt geweldig gedaan."