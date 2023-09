Vincent Bruins

Zondag 24 september 2023 11:19

Sergio Pérez viel in het oog bij de wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van Japan. In de slotfase ging de coureur van Red Bull Racing met een enorme achterstand toch nog even de baan op. De FIA zal dit naar verluidt in de toekomst niet langer toestaan.

Pérez ving de wedstrijd op het Suzuka International Racing Course aan vanaf de vijfde positie. Bij de start kwam hij in een sandwich van Lewis Hamilton en Carlos Sainz terecht. Het contact met de Ferrari resulteerde in schade aan de voorvleugel bij de Mexicaan. Na het verwisselen van de voorvleugel tijdens de neutralisatie voor de startcrash haalde Pérez de Williams van Alexander Albon in na Safety Car-lijn 1. Pérez liep vervolgens weer schade op, toen hij Kevin Magnussen in de rondte tikte in de haarspeldbocht. De voorvleugel werd voor de tweede maal verwisseld, maar hij zou later alsnog uitvallen. Toch ging de aandacht nog even naar Pérez in de slotfase. Ondanks een achterstand van 26 ronden kwam hij nog even de baan op.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri scoort allereerste podium: "Kan het team niet genoeg bedanken"

Reglementswijziging

Pérez kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het inhalen van Albon achter de Safety Car. Deze incasseerde hij tijdens de pitstop waarbij de voorvleugel voor de tweede keer verwisseld werd. Voor het contact met de Haas van Magnussen kreeg hij nogmaals een extra vijf seconden aan zijn broek. Omdat hij niet veel later uitviel, kon hij die tijdstraf niet meer incasseren. Red Bull-teambaas Christian Horner verklaarde dat de engineers vervolgens de bolide van Pérez hadden gerepareerd, zodat hij, ondanks een achterstand van 26 ronden, toch nog de baan op kon. Hij kwam daarna de pitstraat weer in om toch die tijdstraf te kunnen incasseren. Op die manier ontloopt Pérez een gridstraf voor de Grand Prix van Qatar. Volgens Sky Sports F1-analist Ted Kravitz had de FIA toestemming gegeven aan Red Bull om dit te doen, maar de autosportbond wil via een reglementswijziging voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. Pérez kreeg overigens naast tijdstraffen ook nog vier strafpunten op zijn superlicentie.