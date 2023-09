Vincent Bruins

Zondag 24 september 2023 08:57 - Laatste update: 08:58

Oscar Piastri heeft zijn eerste podium in de Formule 1 verdiend. De rookie kwam als derde over de streep in de Grand Prix van Japan.

Piastri is bezig aan een indrukwekkend debuutseizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij behaalde op Circuit de Spa-Francorchamps al een tweede positie in de Sprint, maar nu heeft hij zijn echte eerste podiumplek behaald. De McLaren-coureur ving de wedstrijd op het Suzuka International Racing Course aan vanaf de tweede stek, maar werd in de openingsronde ingehaald door teamgenoot Lando Norris. Dankzij een pitstop tijdens een Virtual Safety Car, kwam hij weer voor Norris terecht, maar hij had niet de snelheid om de Brit achter zich te houden. Piastri werd dus derde achter Max Verstappen en Norris.

Niet beste race ooit

"Dit voelt zeker speciaal," vertelde Piastri na afloop van de Grand Prix van Japan. "Dit zal mij nog lang bijblijven. Ik kan het team niet genoeg bedanken om mij deze kans te geven. Er zijn weinig mensen die in hun leven een mogelijkheid als deze krijgen. En ik krijg het voor elkaar in mijn eerste seizoen. Mijn dank gaat dus uit naar het team, al was het niet mijn beste race ooit. Maar het was genoeg om uiteindelijk toch een beker te pakken. Daar ben ik erg blij mee."

In een ritme komen

"Die inhaal op George [Russell]... Ik wist dat ik hem snel voorbij moest gaan, anders zou ik vast blijven zitten," vervolgde de Australiër. "Dat was close, maar de pace zat er daarna goed in. Ik denk dat ik in de tweede helft van de race meer in een ritme kwam en de snelheid was wat beter. Dus ja, ik ben ontzettend blij en ik kijk er naar uit om meer [podiums] te pakken."