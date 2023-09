Brian Van Hinthum

Woensdag 20 september 2023 14:10

Het grote nieuws van deze week in aanloop naar de Grand Prix van Japan is op naam gekomen van Oscar Piastri en McLaren. De Australische coureur heeft zijn contract met de Britse renstal tot en met 2026 en reageert verheugd op dat nieuws. Daarnaast deelt hij een kleine sneer aan Alpine uit.

Het team van McLaren maakte woensdagochtend redelijk uit het niets groot nieuws rondom Piastri bekend. De rookie, die dit seizoen veel indruk weet te maken in zijn eerste Formule 1-seizoen, en het team uit Woking hebben elkaar gevonden in het openbreken van het contract. Piastri beschikte in eerste instantie over een verbintenis die tot en met het einde van 2024 liep, maar daar hebben beide partijen nu twee jaar bovenop gegooid. De toekomst van Piastri ligt dus in ieder geval tot en met 2026 bij de formatie van Zak Brown.

Artikel gaat verder onder video

Verheugde Piastri

De 22-jarige coureur reageert verheugd op de website van McLaren. "Ik ben verhegd om mijn samenwerking met McLaren te verlengen voor vele jaren. Ik wil met het team aan de voorkant van de grid vechten en ben enthousiast over de visie en fundering die voor ons neergelegd zijn. Het welkom dat ik ontvangen heb en de relaties die ik hier opgebouwd heb, zorgen ervoor dat dit nu al als mijn thuis voelt. De constante investering in mij zorgt ervoor dat ik mij ongelofelijk gewaardeerd voel. Het verlangen van het team om mij in de verre toekomst erbij te willen hebben, maakte dit een gemakkelijke beslissing. Om zo gewild te zijn en zoveel geloof van het team te zien, betekent een hoop", laat de gelukkige Piastri onder meer weten.

Sneer naar Alpine

In 2022 kwam er een hoop controverse kijken bij het vertrek van Piastri naar McLaren. Destijds werd Piastri na het vertrek van Fernando Alonso bij het team aangekondigd door de Franse renstal, terwijl Piastri zelf nog later die dag op zijn socials aangaf van niks te weten. Het bleek dat hij ondertussen al een contract bij McLaren had gesigneerd en dat zorgde voor een hoop woede bij Alpine. De Australiër ziet de humor er inmiddels wel van in en reageert met een knipoog op zijn Twitter: "Een stress-vrije contractaankondiging zoals altijd", schrijft de nummer elf in het wereldkampioenschap.