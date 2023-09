Verstappen bovenaan in VT2 op Suzuka die door klapper van Gasly vroegtijdig eindigt

Remy Ramjiawan

Vrijdag 22 september 2023 09:02 - Laatste update: 10:30

Max Verstappen heeft zich bovenaan de tijdenlijst weten te rijden tijdens de tweede vrije training op Suzuka met een 1:30.688. Charles Leclerc kwam vier tienden tekort en werd als tweede afgevlagd en Lando Norris wist uiteindelijk als derde te eindigen. De tweede training werd uiteindelijk vroegtijdig afgesloten door een schuiver van Pierre Gasly.

Er stond tijdens de tweede training nog een aardig windje met ongeveer tien kilometer per uur. De omstandigheden waren verder vrij warm te noemen met een temperatuur van 28 graden Celsius. De baan was opgewarmd naar 40 graden Celsius en dat allemaal met een luchtvochtigheid van 63 procent. De kans op neerslag werd van tevoren op tien procent geschat.

Artikel gaat verder onder video

Openingsfase

Toen het licht op groen ging voor de tweede training in Japan, was het meteen druk op de baan. Voor dit weekend heeft Pirelli een testband meegenomen en daar gingen coureurs gretig mee aan de slag. Na tien minuten in de tweede training was Verstappen de snelste man met een 1:31.377 op de rode banden. Op de RB19 van de Nederlander was aan de linkerkant de flow vis-verf te zien, waarmee het team de aerodynamische wervelingen kan meten. Lando Norris sloot aan op P2, maar de Brit reed rond op de mediumbanden en Charles Leclerc zette de derde tijd neer op de testband.

Sarcastisch duimpje Magnussen

Het verkeer speelt altijd een rol tijdens de trainingen en Kevin Magnussen kwam bij het aanzetten voor zijn snelle ronde Leclerc tegen in bocht één. De Monegask zat al aan de buitenkant van de bocht en Magnussen kwam in zijn kielzog aan en koos ook voor die lijn. De Deen vond dat de Ferrari-coureur in de weg reed en deelde daarvoor een sarcastisch duimpje uit.

Kwalificatie-runs

Halverwege de sessie kozen meerdere coureurs voor een ritje op de rode band, terwijl Verstappen nog altijd in de pitbox stond, na het rijden van zijn eerste rondjes. Norris was de eerste die onder de tijd van Verstappen dook met een 1:31.152. Piastri, dit weekend ook rijdend met de updates, kwam op een setje rood niet verder dan P4 en moest een halve seconde toegeven op zijn teamgenoot. Leclerc duwde even later Norris naar P2 met een 1:31.008, waardoor hij op dat moment de tijdenlijst wist te toppen. Verstappen kwam met nog 26 minuten te gaan weer de baan op met een nieuw setje rood en wist gelijk drie tienden van de tijd van Leclerc af te snoepen en daarmee stond de Limburger weer bovenaan.

Longruns

Met nog een kwartiertje te gaan gingen de coureurs aan hun longruns beginnen. Het gros van het veld ging daarom over naar de gele banden en de snelste tijden werden uiteindelijk niet meer verbeterd. Verstappen koos voor de testband om zijn longruns op uit te voeren. Daar kon de Limburger een 1:37.474 mee neerzetten. Leclerc was ook bezig met zijn racesimulatie, maar dan op de gele band en hij kwam drie tienden tekort op tijd van de Red Bull-coureur.

🚩 RED FLAG 🚩



Pierre Gasly runs wide at Degner 2 and crumples his Alpine against the wall



The session will not be resumed #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/WVS5JCTn1R — Formula 1 (@F1) September 22, 2023

Met nog twee minuten te gaan was het Gasly die uiteindelijk zijn bolide niet meer op de baan kon houden. De Fransman schoof van het circuit in Degner 2 en klapte toch wel flink de muur in. De sessie werd daarom onderbroken met een rode vlag en met nog enkele minuten te gaan werd de sessie niet meer vervolgd.