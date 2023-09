Remy Ramjiawan

Fernando Alonso maakt zich geen zorgen over de mindere prestatie in Singapore, de Spanjaard heeft namelijk aanwijsbare redenen gevonden. In Japan verwacht hij weer iets dichter bij de top te zitten, al weet hij nog niet zeker wat de AMR23 op Suzuka kan uitrichten.

Alonso moest in Singapore in zijn eentje de kleuren van Aston Martin verdedigen. Teamgenoot Lance Stroll deed namelijk niet mee aan de race, na zijn klapper tijdens de kwalificatie. Teambaas Mike Krack gaf aan dat het team niet genoeg tijd had om de auto opnieuw op te bouwen, maar dat is voor het weekend in Japan wel gelukt.

Schade ontdekt

Tegenover de camera van F1 TV legt Alonso zijn verwachting van het weekend in Japan uit. "We hadden best wel wat verwachtingen [van Singapore], maar tijdens de race ging het allemaal mis voor ons. We hadden wat schade aan de auto ontdekt, wat we hadden opgelopen in de tweede ronde. Dat verklaart het optreden tijdens de race en daardoor heb ik eigenlijk veel meer vertrouwen in het huidige weekend. Hopelijk zijn we weer snel genoeg", aldus Alonso.

Stroll ook wedstrijdfit

Teamgenoot Stroll komt ook in actie en hij prijst vooral de monteurs. "Ja, ik voel me goed. De jongens hebben een geweldige job uitgevoerd door de auto opnieuw op te bouwen. Singapore is gewoon een hele aparte baan en hier verwachten we weer een goede prestatie, dus daar kijk ik wel naar uit", aldus Stroll.