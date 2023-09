Brian Van Hinthum

Woensdag 20 september 2023 13:00

Helmut Marko heeft er de laatste weken behoorlijk van langs gekregen na de rel die ontstond rondom zijn uitspraken over Sergio Pérez. De Oostenrijker krijgt nu bijval uit onverwachte hoek, want Ralf Schumacher neemt het op voor de onder vuur liggende Red Bull-adviseur.

De rel rondom de Red Bull-adviseur ontstond nadat hij tijdens een uitzending op ServusTV een aantal bijzondere opmerkingen maakte om de afwisselende prestaties van zijn coureur te beschrijven. "Zoals we allemaal weten, heeft hij problemen in de kwalificatie. Hij heeft last van schommelingen omdat hij Zuid-Amerikaans is, waardoor hij niet zo gefocust in het hoofd is zoals Max of Sebastian was", zei Marko onder meer in die uitzending. De opmerking zorgde voor veel woede en verbazing op het internet, daar het volgens mensen een 'racistische' reactie betrof én Mexico daarnaast niet eens in Zuid-Amerika ligt.

Artikel gaat verder onder video

Excuses

Later ging hij na de ontstane kritiek door het stof bij hetzelfde ServusTV en lanceerde hij een officieel statement. "Wat betreft mijn opmerking over Sergio Pérez van maandag 4 september: ik wil graag mijn excuses maken voor mijn beledigende opmerking. Ik wil helemaal duidelijk maken dat ik vind dat we mensen niet kunnen generaliseren op basis van land, ras of etniciteit. Ik probeerde een punt te maken dat Checo schommelingen in zijn prestaties had dit jaar, maar het was verkeerd om dit toe te schrijven aan culturele erfenis."

Geen kwaad in de zin

Uit woorden van Pérez zelf bleek dat Marko ook persoonlijke excuses gemaakt had en daarmee was voor de Mexicaan de kous af. Enkele dagen na die uitspraken neemt Schumacher het bij Formula1.de nog eens op voor de man uit Graz. "Het raakt hem dat mensen zo over hem denken. Dat is echt zo, want Helmut is een persoon die niemand kwaad wil doen. Zo nu en dan doet hij een nonchalante en ondoordachte uitspraak. Natuurlijk is dat niet altijd even gemakkelijk voor zijn coureurs", stelt de oud-coureur.

Uiteindelijk denkt de broer van Michael Schumacher dat er verder geen racistische motieven in het spel waren bij de uitspraak van Marko: "We hebben voorheen nauwelijks een woord met elkaar gewisseld, maar ik ken hem al sinds ik 16 of 17 was. Ik moet zeggen, één ding is hij zeker niet. Hij is niet rechts of zo, maar wel iemand met een duidelijk randje", besluit de Duitser over de politieke voorkeur van de Red Bull-topman