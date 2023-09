Brian Van Hinthum

Dinsdag 19 september 2023 17:50 - Laatste update: 17:51

Red Bull Racing kende het afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Singapore het moeilijkste raceweekend van het seizoen en dat viel ook bij Martin Brundle natuurlijk op. De Brit zag een 'onbestuurbare auto' en heeft daarnaast zijn vraagtekens bij het uitblijven van een straf voor Max Verstappen.

De Grand Prix van Singapore werd voor het team van Red Bull Racing zo'n weekend die je er altijd wel eens bij hebt zitten. Het dit jaar zó dominante team moest lijdzaam toezien hoe de RB19 voor geen meter vooruit kwam op het Aziatische asfalt. Vooral op de zaterdag zakte het team uit Milton Keynes behoorlijk door het ijs, toen beide wagens voor het eerst sinds Rusland in 2018 niet door wisten te komen tot Q3. Een grote domper voor Horner en zijn mannen, al wist men op zondag met een P5 en P8 nog te redden wat er te redden viel.

Artikel gaat verder onder video

Onbestuurbare Red Bull

Brundle schrijft in zijn column voor Sky Sports over het weekend van Red Bull. "Red Bull begon als elfde en dertiende na twee miserabele dagen. De auto die het hele seizoen al als een met secondelijm vastgemaakte hagedis aan de weg plakte, zag er ineens onbestuurbaar uit. Het team probeerde om een set-up te vinden die hielp bij de drempels en de specifieke uitdagingen van het circuit met verticale stijfheid en veranderingen aan rijhoogte. Maar alles leek juist de verkeerde kant op te vallen", stelt de analist.

Geen straf Verstappen

Naast bedenkingen bij de prestaties van Red Bull, snapt Brundle weinig van het feit dat Verstappen geen straf kreeg wegens het hinderen van Yuki Tsunoda tijdens de kwalificatie. "Verstappen kreeg geen straf kreeg voor het hinderen van Tsunoda tijdens de kwalificatie. Dat was een behoorlijke verrassing in de paddock, zeker als je kijkt naar de straffen die dit seizoen wél zijn uitgedeeld. Ik durf vol vertrouwen te zeggen dat dat met het team en de coureur in kwestie te maken hebben. Het feit dat AlphaTauri geen vertegenwoordiger naar het verhoor stuurde - ook al betreft het het juniorteam van Red Bull - was een behoorlijke sportieve teleurstelling voor mij", besluit hij.