Jos Verstappen heeft gereageerd op kritiek dat de Formule 1 saai zou zijn geworden. Hij legt uit dat Max Verstappen, die twaalf van de tot nu toe vijftien verreden Grands Prix heeft gewonnen dit seizoen, niet zomaar minder zijn best kan doen.

Verstappen is op jacht naar zijn derde wereldkampioenschap in de koningsklasse van de autosport. In 2021 verdiende hij zijn eerste titel na een felle strijd met Lewis Hamilton. Vorig jaar sleepte hij het kampioenschap binnen in Japan, vier races voor het einde van het seizoen. Nu in 2023 lijkt het erop dat de Nederlander, als het meezit, zijn derde titel pakt in Qatar. Omdat Verstappen in veertien van de vijftien wedstrijden op het podium heeft gestaan en zo'n enorme voorsprong in de tussenstand heeft weten op te bouwen, is er een groep fans die de Formule 1 nu saai noemt. Vader Jos verklaart dat zoon Max daar niks aan kan doen.

Verstappen kan niet verslappen

"Die pisvlekken die roepen dat Formule 1 saai geworden is", begon Jack Plooij bij Ziggo Sport in een interview met Jos Verstappen. "Die snappen het dan niet, hè?" De voormalig Formule 1-coureur reageerde dat Max daar weinig aan kan doen: "Nou kijk, hij kan niet verslappen. Hij kan niet even wat minder energie erin steken." Het is dus aan de competitie om vooruitgang te boeken om Red Bull Racing en Verstappen te kunnen verslaan. Jos neigt daarmee naar dezelfde mening als bijvoorbeeld Toto Wolff die eerder dit seizoen meermaals heeft duidelijk gemaakt dat de FIA niet moet ingrijpen, ondanks dat Red Bull op Singapore na elke wedstrijd op haar naam heeft geschreven. Hij beschrijft het vaak als een meritocratie: "Als een team domineert op de manier waarop Max dat bij Red Bull doet, dan is dat eerlijk," aldus de teambaas van Mercedes bij PlanetF1.

Goede voorkant

Plooij ging verder in op hoe goed Red Bull het momenteel doet: "Mensen onderschatten toch ook wel een beetje het team van Red Bull?" Jos Verstappen reageerde: "Dat vind ik een beetje moeilijk in te schatten, want ik denk dat de andere teams dat ook allemaal doen. Alleen dan wordt er wel makkelijk geroepen dat de auto zo goed is. Het is allemaal een beetje... Ik vind het allemaal een beetje bullshit. Max past zich heel goed aan aan de nieuwe dingen die komen. En dat het dan meer naar zijn ding is dan [Sergio] Pérez zijn zin, dat is eenmaal zo. Om die auto sneller te maken, heb je gewoon een goede voorkant nodig. En ik denk dat als je over het algemeen kijkt naar de goede coureurs, die hebben allemaal een goede voorkant nodig. En die gaan hard. En ik denk dat Max daar bij hoort."