Brian Van Hinthum

Maandag 18 september 2023 20:51

Max Verstappen kende tijdens de Grand Prix van Singapore zijn meest teleurstellende weekend van het seizoen, al kon hij uiteindelijk prima leven met de P5 die hij binnenhaalde op het Marina Bay Circuit. Vooral op de zaterdag kreeg Red Bull Racing de wind van voren van de Nederlander, maar Christian Horner snapt waarom.

De Grand Prix van Singapore werd voor het team van Red Bull Racing zo'n weekend die je er altijd wel eens bij hebt zitten. Het dit jaar zó dominante team moest lijdzaam toezien hoe de RB19 voor geen meter vooruit kwam op het Aziatische asfalt. Vooral op de zaterdag zakte het team uit Milton Keynes behoorlijk door het ijs, toen beide wagens voor het eerst sinds Rusland in 2018 niet door wisten te komen tot Q3. Een grote domper voor Horner en zijn mannen, al wist men op zondag met een P5 en P8 nog te redden wat er te redden viel.

Verstappen gefrustreerd

Op die zaterdag gaf Verstappen zowel op de boardradio als later in de media zijn team en de slecht bestuurbare auto er een aantal keer flink van langs. "We hebben zeker wat fout gedaan. Zoals ik zei, hebben we vanaf de derde training naar nu zeker wat fouten gemaakt met de set-up", riep Verstappen onder meer na zijn domper in de kwalificatie. "We hebben in ieder geval foute beslissingen genomen als team en daar betaal je dan de prijs voor als je natuurlijk al niet heel hard gaat."

Horner reageert

De kritieken zijn gehoord en Horner begrijpt wel dat Verstappen zich kwaad maakte. "Hij geeft er veel om en hij wil het gewoon", citeert PlanetF1 de teambaas. "Hij is de meest competitieve coureur waar we ooit mee gewerkt hebben en hij is gewoon wie hij is. Je weet dat wanneer hij in de auto stapt, hij voor de volle 110 procent zal geven. Dat is exact wat hij gedaan heeft. Het is gewoon een enorm eerlijke gast en verbergt zijn emoties niet. Ik geloof dat hij teleurgesteld was, zoals het hele team was. Hij heeft zichzelf bij elkaar geraapt en kwam vechtend terug. Uiteindelijk liet hij een geweldige race zien", besluit Horner.