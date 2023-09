Remy Ramjiawan

Zondag 10 september 2023 15:19 - Laatste update: 15:23

Mercedes-teambaas Toto Wolff zal alles op alles gaan zetten om weer voor de wereldtitel te kunnen gaan vechten, maar benadrukt in gesprek met PlanetF1 dat hij daarbij geen regels zal overtreden. Volgens hem is de reputatie, maar ook de integriteit van het team, belangrijker dan een kampioenschap.

De Duitse renstal is in 2023 aan het afkicken van het succes dat tot en met 2021 duurde. Vanaf 2014 wist het team namelijk alle constructeurstitels te pakken. Ook op het gebied van de coureurskampioenschappen verliep het vlekkeloos, tot aan het 2021-seizoen, waarin Max Verstappen aan het langste eind wist te trekken. Vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1 domineert Red Bull Racing en hoewel Lewis Hamilton hoopt dat de FIA wellicht zal ingrijpen, in zijn ogen is dat beter voor de sport, wijst Wolff naar de schone taak voor Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mol wijst naar nieuwe generatie bij eventuele terugkeer Formule 1-rechten bij Ziggo

Concurrenten wilden Mercedes afstoppen

"Als teambaas wil ik niet op de bandwagon springen wat anderen in het verleden wel hebben gedaan. Door te zeggen dat we de regels moeten veranderen, omdat we niet door kunnen gaan met de dominantie van één team. Als een team domineert op de manier waarop Max dat bij Red Bull doet, dan is dat eerlijk, dit is een meritocratie (iedereen krijgt gelijke kansen red.)", zo stelt Wolff. Het Oostenrijkse team heeft volgens Wolff simpelweg beter haar huiswerk gedaan. "Zolang je voldoet aan de regels; technisch, sportief en financieel, hoef je alleen maar te zeggen: goed gedaan en het is aan ons om de achterstand in te halen. Als dat lang duurt, dan duurt het lang. Ik weet nog dat mensen huilden toen wij het waren. Entertainment volgt sport en niet andersom. We kunnen geen WWE zijn, met voorgeschreven content. We willen geen voorgeschreven content zijn."

'Mercedes kent geen schuldcultuur'

De weg terug naar de top kan lang duren, daar weet Red Bull Racing alles van. Totdat Mercedes in 2014 begon aan hun dominantie, was het Sebastian Vettel die met de formatie uit Milton Keynes vier titels achter elkaar wist te pakken. "Ik denk dat het interessante aan de reis is dat je deze woorden op een PowerPoint zet, maar dat je elke dag naar de normen moet leven, of je nu wint of verliest. En we hebben uitdagende momenten gehad. Ik denk dat één van de redenen waarom we wonnen, was dat we geen schuldcultuur hadden. Ik zou eerder een kampioenschap opgeven, dan dat ik de regels op een opzettelijke manier zou overtreden, want reputatie en integriteit zijn vandaag de dag alles."

Hoewel er vorig seizoen toch wel flink wat gemopper te horen was over de W13, benadrukt Wolff dat dit niet aan het personeel lag, maar aan de procedure. "Ik wil niet beoordeeld worden op één of twee kampioenschappen. Ik wil dat het team na 20 jaar wordt beoordeeld op of we meer dingen goed of fout hebben gedaan, loyaliteit, we hebben niet veel mensen verloren. En het moet bij mezelf beginnen, niet iemand de schuld geven, maar eerder het proces de schuld geven. Dus ik denk dat we het als team best goed hebben gedaan", aldus de Oostenrijkse teambaas van Mercedes.