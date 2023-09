Elena Popova

Vrijdag 15 september 2023 16:13 - Laatste update: 16:15

Sergio Pérez heeft in 2024 nog een contract met Red Bull Racing, maar hoe gaat het daarna verder? Met een 145 punten achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen, is een tweede plek in het coureurskampioenschap niet een gegeven. De Mexicaanse coureur vertelde voorafgaand aan het Singapore-weekend meer over hoe hij in het spel staat. ''Ik blijf hier voor nog een jaar en dan kijken we weer verder, zo zie ik het'', zei de Mexicaan tegen DAZN.

Hoewel Pérez nog steeds op de tweede plek staat in het coureurskampioenschap, waren zijn prestaties dit seizoen nogal wisselvallig. Hierdoor gingen al snel de geruchten rond over de terugkeer van oud Red Bull-coureur Daniel Ricciardo naar het Oostenrijkse team. Naar aanleiding van de geruchten maakte Red Bull-teambaas Christian Horner onlangs duidelijk dat Pérez gewoon naast Verstappen zal rijden in 2024. Volgens de Mexicaan gaat het volgende seizoen vooral om het krijgen van een beter beeld van zijn plek bij het team. ‘’Ik wil ook in een omgeving zijn waarin ik het gevoel heb dat ik kan bijdragen. Als daar geen plek voor is in 2024, dan moeten we kijken naar alternatieven,’’ aldus de Red Bull-coureur.

Score in Abu Dhabi is het belangrijkst

Punten halen tijdens een race is erg belangrijk, maar consistentie gedurende het seizoen is volgens Pérez nog belangrijker. "Zoals ik altijd zeg: het maakt alleen uit waar je eindigt in Abu Dhabi. Tot dat punt hebben we ons altijd kunnen herpakken en zijn we consistent gebleven.’’ Toch denkt de Red Bull-coureur dat hij dit jaar af en toe onderschat heeft en niet altijd de resultaten neer heeft kunnen zetten waar de auto toe in staat is. Hij benadrukte dat het nu vooral gaat om zo 'competitief mogelijk' door dit jaar heen te komen.

De auto voelt natuurlijker aan

Wat Pérez dit jaar heeft geleerd is dat je als coureur niets alleen kunt doen. ''Je hebt het team om je heen nodig'', vertelde de coureur. Volgens hem is het alleen in samenwerking met het team mogelijk om de juiste prestaties neer te zetten en vooruitgang te boeken. Zo heeft hij samen met het team ervoor kunnen zorgen dat de auto steeds natuurlijker voor hem aanvoelt. ''Dus ik voel zeker dat ik weer terug ga naar hoe ik begon met het besturen van de auto.''