Vincent Bruins

Donderdag 14 september 2023 20:04 - Laatste update: 20:08

Lewis Hamilton is van mening dat Max Verstappen het makkelijker heeft gehad qua teamgenoten dan hij. Dat liet hij tijdens het raceweekend van de Italiaanse Grand Prix weten. Nu in Singapore heeft Verstappen hierop gereageerd.

In de Formule 1 heeft Verstappen het eerst moeten opnemen tegen Carlos Sainz bij Scuderia Toro Rosso, wat we tegenwoordig kennen als AlphaTauri, in 2015. De Nederlander kreeg na vier races in zijn tweede seizoen al de promotie naar Red Bull Racing waar hij naast Daniel Ricciardo terechtkwam. De twee leken aan elkaar gewaagd en wisten allebei voor het Oostenrijkse team te winnen. De twee crashten zelfs samen, vechtend om de vierde positie in Azerbeidzjan in 2018. Dat was het laatste seizoen dat ze teamgenoten waren. Na een teleurstellende eerste helft van 2019 van Pierre Gasly werd de Fransman vervangen door Alexander Albon in het tweede zitje van Red Bull. Omdat ook Albon tegenviel, kwam Sergio Pérez vanaf 2021 naast Verstappen terecht. Het bleek het eerste seizoen van de Nederlander te zijn waarin hij wereldkampioen zou worden.

Artikel gaat verder onder video

Opgeblazen

Op Autodromo Nazionale Monza trok Hamilton bij Sky Sports F1 de conclusie dat Verstappen nog niet een teamgenoot heeft gehad van het kaliber dat hijzelf naast zich heeft gehad. Na Nico Rosberg en Valtteri Bottas is nu George Russell zijn ploegmaat bij Mercedes. Hamilton mist vooral het krediet wat hij, naar eigen zeggen, niet heeft gekregen, maar Verstappen nu wel met Pérez krijgt. "Het verhaal dat door de media gaat... Weet je, toen ik me een halve seconde of zes tienden voor Valtteri kwalificeerde, zeiden ze niet hetzelfde als wat ze vandaag zeggen als Max zich zes tienden voor Pérez kwalificeert - het is nu veel meer opgeblazen," aldus Hamilton. De Brit wijst vervolgens naar zijn voormalige teamgenoten bij niet alleen Mercedes, maar ook bij McLaren toen hij naast onder andere Fernando Alonso en Jenson Button reed: "Deze jongens zijn allemaal erg consistent geweest en Max heeft tegen niemand op die manier geracet."

OOK INTERESSANT: Verstappen in Singapore: "Denk niet dat we zo competitief zijn als op andere circuits"

Niet aardig, maar wel ironisch

"Het is niet aardig van Hamilton richting de teamgenoten die ik heb gehad," zo reageerde Verstappen bij Formule1.nl na de persconferenties in Singapore. "Maar het is wel ironisch dat na dat interview van hem in Monza veel van mijn teamgenoten voor hem zaten in de kwalificatie. Ik ben niet gefocust op anderen, maar op mijn eigen prestaties. Ik heb respect voor de dominantie van anderen en voor de titels van Lewis in het verleden. Het hoeft in mijn optiek niet te gaan over de teamgenoten van anderen. Het gaat om je eigen prestaties, hoe je presteert in je raceweekends en hoe je samenwerkt met je team. De rest is bijzaak. Misschien is er sprake van een beetje jaloezie. Leuk voor Netflix? Dat maakt me ook niet zoveel uit. Ik lig er niet wakker van. Ik doe hier mijn ding, ga na het weekend weer naar huis, doe daar ook lekker mijn ding en dan heb ik niet zoveel met Formule 1 te maken."