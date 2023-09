Remy Ramjiawan

Donderdag 14 september 2023

Regerend wereldkampioen Max Verstappen verwacht nog een zware kluif te hebben om zijn elfde zege op rij te gaan pakken. De Nederlander wijst naar het aangepaste stratencircuit in Singapore, waarbij hij verwacht dat de verschillen met de concurrentie minimaal zullen zijn.

Het raceweekend in Singapore is gestart met de persconferentie op donderdag. De wedstrijd in Zuidoost-Azië staat erom bekend een echte uitputtingsslag te zijn. Niet alleen zijn de tropische weersomstandigheden, met de hoge luchtvochtigheid, een factor om rekening mee te houden, het circuit met de vele bochten vereist ook concentratieniveau, dat niet mag verslappen.

Minder competitief dan normaal

Op de persconferentie in Singapore blikt de Nederlander vooruit op het raceweekend. "Ik denk dat we gewoon niet zo competitief zijn als andere circuits. We zijn niet zo competitief op straatcircuits, maar we kunnen wel competitief zijn", zo opent de Nederlander. Verstappen kan het record van meeste overwinningen op rij aanscherpen in Singapore, maar daar is hij niet mee bezig: "Ik wil het altijd zo goed mogelijk doen. Het is de druk die je elk weekend op jezelf legt om het beste uit jezelf te halen. Op dat vlak is er dus eigenlijk niets veranderd."

Wennen aan de hitte

Op de vraag hoe hij de tropische omstandigheden weet te tackelen in Singapore, legt Verstappen uit: "Je hebt het warm en je zweet gewoon, daar moet je je aan wennen. Je moet gefocust zijn, zoals op alle stratencircuits, maar hier is het heet." Daarnaast hebben de coureurs te maken met een ietwat aangepast baan en de tweevoudig kampioen hoopt op meer inhaalacties. "Ik hoop dat de veranderingen voor betere races zullen zorgen", aldus Verstappen.