Brian Van Hinthum

Donderdag 14 september 2023 16:57

Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Italië het ooit zo onbreekbare record van Sebastian Vettel uit 2013 te verbreken door maar liefst tien zeges op rij te boeken. De man die zijn record van tien jaar geleden zag sneuvelen, spreekt zich nu uit over de ongekende prestatie van zijn succesvolle Red Bull-opvolger.

Met de overwinning van Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië op het roemruchte circuit van Monza, wist de tweevoudig wereldkampioen zijn tiende zege op rij te boeken en daarmee het record van Vettel uit 2013 definitief uit de boeken te rijden. De Duitser noteerde destijds negen overwinningen achter elkaar en na die streak leek men er in de Formule 1 al snel vanuit te gaan dat het misschien wel nooit meer zou lukken dat een coureur zoveel zeges achter elkaar zou boeken.

Bewondering van Vettel

Toch was daar tien jaar later Verstappen die vanaf de Grand Prix van Miami zich nimmer meer liet kloppen en tien maal op rij een Grand Prix wist te winnen. Een streak die nog altijd loopt. "Het is bewonderenswaardig, citeert Algemeen Dagblad Vettel. "Max bevindt zich nu in de situatie waarin hij de dingen kan controleren en die controle tot in de perfectie kan uitvoeren. Ik heb de races dit jaar gevolgd en ik vind het knap wat hij doet. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om een serie als deze neer te zetten.”

Max in zijn jonge jaren

Voor de voormalig Red Bull-coureur is het niet helemaal als verrassing gekomen dat Verstappen de man is die zich tot superster heeft weten te ontpoppen. "Het talent van Max was al vroeg duidelijk. Zijn tijd in de karts was al extreem succesvol. Hij paste zich ook heel snel aan na de overstap naar de Formule 1. Terwijl hij pas 17 jaar was. Als je kinderen hebt, leer je wat meer over je eigen jeugd en wat daar gebeurt. Het is heel normaal om op die leeftijd fouten te maken, dingen uit te proberen en misschien zelfs dingen verkeerd in te schatten. Maar wat Max onderscheidt, is dat hij heel snel leerde", besluit de viervoudig kampioen.