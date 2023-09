Remy Ramjiawan

Dinsdag 12 september 2023 14:04 - Laatste update: 15:17

Voor Sergio Pérez staat er in Singapore een belangrijk weekend op het programma. De Mexicaan zal aankomende zondag starten aan zijn 250e race uit zijn Formule 1-carrière en hoopt, net als in 2022, als overwinnaar naar huis te gaan.

'Checo' maakte in 2011 zijn Formule 1-debuut bij het team van Sauber. De nog ietwat grillige Mexicaan wist na twee seizoen de overstap te maken naar McLaren, maar werd na één jaar weer langs de kant gezet. Force India zag echter wel brood in Pérez en 'Checo' zou in totaal acht seizoen voor het team rijden, dat later naar Racing Point werd omgedoopt. Aan het einde van 2020 werd bekend dat Aston Martin de nieuwe hoofdsponsor zou gaan worden en Red Bull Racing was naarstig op zoek naar een vervanger voor de onderpresterende Alexander Albon en 'Checo' is sinds 2021 de coureur naast Max Verstappen.

Concentratie

In het persbericht van Red Bull laat Pérez weten: "Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar Singapore, vorig seizoen was waarschijnlijk een van de beste races uit mijn carrière. Het was zo'n moeilijke race, met de hitte, de baanomstandigheden en de concentratie die nodig is op een stratencircuit." 'Checo' heeft vaak laten zien dat hij iets extra's heeft op een stratencircuit en wil dat dit weekend demonstreren. "Natuurlijk zou ik die overwinning graag herhalen, maar het wordt lastig. De nieuwe lay-out van het circuit maakt het in sector drie sneller en het gaat regenen, dus het kan leuk worden."

Reaching 250 GPs in Singapore … not even in my wildest dreams did I imagine we’d be here! Celebrating with a special helmet for my country because I know this means a lot to us 🇲🇽❤️ I hope you like it, here’s to a great weekend in Singapore.



Llegar a 250 GP en Singapur… ¡ni en… pic.twitter.com/7leKhWWCl3 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 8, 2023

Jubileum

De Mexicaan viert daarnaast dit weekend de start van zijn 250e race. "Dit weekend is mijn 250e race in de Formule 1 en ik had nooit gedacht dat ik zo vaak in een Formule 1-auto zou racen toen ik mijn carrière begon. Het is een droom geweest en ik ben er trots op dat ik Mexico al zoveel jaren over de hele wereld vertegenwoordig en ik zou het geweldig vinden om ze zondag weer een overwinning te bezorgen." Om dat jubileum te vieren heeft de Mexicaan dit weekend een speciale helm meegenomen. "Ik heb een speciale helm voor dit moment en ik denk dat die er 's avonds onder de lichten heel speciaal uit zal zien."