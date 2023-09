Remy Ramjiawan

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is de race door de straten van Singapore de meest uitdagende wedstrijd van de komende Grands Prix. Los van het feit dat een stratencircuit altijd wel iets extra's brengt, zal de warmte, maar vooral de luchtvochtigheid nog wel een rol kunnen gaan spelen op de aangepaste baan in Zuidoost-Azië.

De tweevoudig wereldkampioen wist op Monza de eerste coureur te worden die maar liefst tien zeges op rij heeft weten te pakken. De race in Singapore kan ook ten prooi vallen voor Verstappen, maar daarvoor wijst de Nederlander toch wel naar de nodige uitdagingen. Het Marina Bay Street Circuit is na de race van vorig jaar aangepast en voor dit seizoen is de bochtencombinatie zestien tot en met negentien verdwenen en heeft de organisatie gekozen voor een recht stuk.

"Ik kijk uit naar de nachtrace in Singapore. Marina Bay is een gaaf circuit. Dit jaar zal het interessant zijn om te zien hoe de herziene lay-out van het circuit het algemene gedrag en de afstelling van de auto zal beïnvloeden, ik denk dat de rondetijden veel sneller zullen zijn", zo wijst de Limburger naar de tijdelijke lay-out. Volgens de organisatie zal de aanpassing van de baan ervoor zorgen dat de rondetijden met 1,25 seconden zal dalen.

Revanche nemen voor vorig jaar

Toch speelt ook altijd het klimaat in Singapore een rol tijdens de wedstrijd. "Singapore wordt waarschijnlijk het meest uitdagende weekend van de komende races, omdat de inzet hoger is op een stratencircuit en het veld meestal erg dicht op elkaar zit, om nog maar te zwijgen over de hitte en de vochtigheid." Afgelopen seizoen gaf het team Verstappen te weinig brandstof mee om zijn kwalificatieronde af te maken. Verstappen vertrok vanaf P8 en werd na een gebeurtenisvolle race uiteindelijk als zevende afgevlagd. "Vorig jaar hadden we een erg ongelukkig weekend, hopelijk gaat het dit jaar wat beter en we gaan natuurlijk ons best doen om dit weekend zoveel mogelijk punten te scoren."